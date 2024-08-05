Instagram'ın açılması için yapması gereken 2 şey var! Teknoloji influencer'ı Hakkı Alkan tek tek sıraladı

05 Ağustos 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:54

ShiftDelete.Net kurucusu ve teknoloji influencer'ı Hakkı Alkan, 4 gündür erişim engeli olan sosyal medya platformu Instagram'ın yeniden kullanıma açılabilmesi için, Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın düzeltmesi gereken iki önemli konu olduğunu belirtti.

Teknoloji alanında sosyal medyada içerik üreten Hakkı Alkan, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, şirketin düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda yanlış bir tutum sergilediğini vurgulayarak, erişim engelinin açılmasının Instagram'ın göstereceği tutuma bağlı olduğunu dile getirdi.

"META'NIN YAPMASI GEREKEN 2 KONU VAR"

Alkan Instagram'a uygulanan erişim engellenin kalkıp kalkmayacağına ilişkin, "Meta'nın burada yapması gereken 2 tane konu var bunları hayata geçirirse buradaki erişim engeli çok hızlı bir şekilde kalkar diye düşünüyoruz" dedi.

VPN İLE INSTAGRAM'A GİRENLERE UYARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile Instagram, 2 Ağustos sabahı itibarıyla "katalog suçlar" nedeniyle erişime kapatılmıştı. Sosyal medya platformuna giremeyen kullanıcılar ise Android ve iPhone telefonlarında ücretli veya ücretsiz VPN uygulamalarına yöneldi.

Teknoloji influencer'ı Hakkı Alkan, ayrıca VPN ile Instagram’a erişen kullanıcılar için doğru VPN kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

"INSTAGRAM'IN YANLIŞ BİR TUTUM SERGİLEDİĞİ PAYLAŞILDI"

Instagram’ın kapatılmasının sebebi olarak katalog suçların yanı sıra ifade özgürlüğü olduğunu dile getiren Hakkı Alkan, “Düzenleyici kurumun beklentisi katalog suçlarının dışında Türkiye’deki internet kullanıcılarının ifadelerini özgür bir şekilde paylaşabilmelerine imkan sağlamak. Çünkü burada kötü bir deneyim yaşadı, İsmail Haniye suikastının sonrasında yapılan paylaşımlara kısıtlama gelmesi bu konuda büyük bir tepki topladı. Instagram’ın o her yerde övündüğü ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğüne karşı yanlış bir tutum sergilediği paylaşıldı pek çok kurum tarafından. Bu beklentiler karşılanmadığı için böyle bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Meta’nın yapması gerekenleri hayata geçirmesi halinde erişim engelinden bir an önce kurtulacağını belirten Alkan, “Birden fazla bir katalog suçundan bahsediyoruz. Hangi katalog suçu ne zaman devreye alındı? Bu yaptırım suçtan ve hangi içerikten dolayı uygulandı bu çok net değil. O nedenle burada süreden ziyade burada asıl odaklanmamız gereken konu Meta’nın takınacağı tavır. Meta’nın burada yapması gereken 2 tane konu var bunları hayata geçirirse buradaki erişim engeli süresi çok hızlı bir şekilde kalkar diye düşünüyoruz” diye konuştu.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILIR? KENDİSİ KARAR VERECEK!

Meta’nın da Amerika tarafından baskılandığını vurgulayan Alkan, “Instagram’a erişimin engellenmesinin kısa sürmesine tamamen Instagram’ın kendisi karar verecek. Çünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın doğrudan bu konuyla görüşmeler yapıyor özellikle Dr. Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı onun liderliğinde bu temaslar devam ettiriliyor. Hem bakanlık hem Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) bu konuda bazı açıklamalarda yapıyor. Burada bir liste önlerine gitmiştir mutlaka; birinci adım bu listedeki suç içeren içeriklerin kaldırılması. İkinci görev de Meta’dan bir beklenti var, Türkiye’deki internet kullanıcılarının ifade özgürlüğünü desteklediklerini belirtmeleri gerekiyor. Bu açıklamadan sonra zannediyorum yasak kalkabilir. Bu kesin yapılacaktır diye bir ifadede bulunamıyorum. Çünkü Meta’nın takınmış olduğu tavır biraz da onların üstündeki baskıdan da kaynaklanıyor. Çünkü bir Amerikan şirketinden bahsediyoruz. Bölgemizdeki tutum herkesin malumu. Bu gelişmelere karşı Meta’nın Türkiye’nin beklediği şekilde hareket edip edemeyeceği de ayrı bir soru işareti. Çünkü eminim ki onlarda üzerinde bir baskı hissediyordur. Ben Meta’da çalışanların da örnek veriyorum Haniye suikastı sonrasında paylaşımların kısıtlanması konusuna kesinlik katılmadığını düşünen çok sayıda çalışanı vardır. Çünkü Instagram’da çalışanlar; ‘Biz bu değiliz, insanlar bir siyasi büro şefi olarak konumlandırılmış olan bir lidere yapılan suikast sonrasında paylaşım yapabilir, biz bunları neden kısıtlıyoruz?’ demiştir mutlaka ama onların da üzerlerinde çok büyük bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bu baskı onların BTK’ya cevap verme süresini etkileyebilir” açıklamasında bulundu.

Erişim engelinin açılıp açılmayacağına ilişkin konuşan Alkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elinde sonunda işin ucunda para olduğu için, ticari baskı diğer baskıda daha ağır gelecektir diye tahmin ediyorum. Atılacak olan bu iki adımdan sonra ben Instagram’a olan erişim engelinin kaldırılacağını düşünüyorum."

Kullanıcıların doğru VPN seçimi yapması gerektiğini aktaran Alkan, “VPN kötü bir şey değil, VPN’i batak bir ortam olarak göstermek doğru değil. Virtual Private Network yani baş harflerinden VPN adı ortaya çıkıyor. Bu zaten bankaların, önemli kurumların bilgilerini bir koruma alanına alabilmek için kullandıkları özel ağlar. Biz Instagram’a erişemediğimiz için bir VPN hizmeti aldığımızda bu erişim engelini aşabiliyoruz. Tüketiciler bir VPN hizmeti alırken bazen bilinçsiz davranabiliyor. Problem buradan çıkıyor. Örnek veriyorum arama motoruna ‘ücretsiz VPN’ yazıyorlar. Oraya reklam veren bir uygulama hemen tıklanıyor, indiriliyor ve sisteme kuruluyor. Kurulan sistemin tam merkezinde yani hangi siteye gideceksiniz, bankaya. Bankanın web sitesini yazdınız gerçekten bir site açıldı ama o sitenin banka olup olmadığından emin değiliz. Çünkü VPN’in gönderdiği yere gidiyoruz biz. Eğer art niyetli bir VPN ise yada VPN üzerinden zararlı bir siteye girmişsek ve uyarılmamışsak o zaman banka hesabı gidebilir, sosyal medyada görüyorum bazı sosyal medya hesapları çalınmış. Bunlar çok büyük tehlikeler o nedenle VPN kötü bir şey değildir ama VPN riskli olabilen bir yapıdır. Doğru VPN’i seçmek gerekiyor. Eğer illa böyle bir hizmet kullanılacaksa bir vergi mükellefi olan, adresi olan, sorgulanabilir, negatif haberleri çıkmamış olan bir VPN hizmetinden faydalanılabilir.

Alkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Instagram’ın çok önemli bir platform olduğunun altını çizmek istiyorum. Instagram sadece bizim eğlence amaçlı yada benim kullandığım gibi teknolojiyi anlatmak için kullandığım platformlarından bir tanesi ama aynı zamanda bu Instagram küçük ve orta boy işletmelerin, KOBİ’lerin ticari faaliyetlerini devam ettirebilmesi için çok önemli bir platform. O nedenle Instagram’ın açık kalması o nedenle çok önemli. İşin bu tarafı kesinlikle eleştiriye açık değil ama işin diğer tarafında şöyle bir durum var; örneğin yapay zekayla üretilmiş bir sahte içerik gördüm. Bunu şikayet ettim, şikayetime bir hafta sonra cevap geldi ve gelen cevap ‘Bu içerik bizim için topluluk aykırı değildir, o nedenle şikayetiniz yerinde görülmemiştir’ dendi ve şikayet ettiğim içerik çok sevilen bir yüzün, sesi de kopyalanarak bir ticari faaliyete yönlendirme yapıyor; ‘Gidin bu hisseyi alın, bak koşarak alın’ şeklinde bir hisseye yönlendiriliyordu. Instagram’ın da yapması gerekenler var bu içeriklere öyle kolay kolay izin vermemesi lazım. Bir şikayet geldiği zaman çok hızlı bir şekilde Avrupa’da, Amerika’da yaptığı gibi çok hızlı bir şekilde işleme alması lazım. Bununla beraber düşünce ve ifade özgürlüğüne mutlaka destek olması gerekiyor. İnsanların fikirlerini Instagram’da ifade etmesi gerekiyor. Bunların kısıtlanmaması gerekiyor. Bu duruşunu dünyada herkese duyurduğu şekilde evrensel olarak ve homojen olarak uygulamaya geçirmesi gerekiyor.”