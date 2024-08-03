Instagram'ın engellenmesinin etkileri: İçerik üreterek para kazananlar kara kara düşünüyor!

03 Ağustos 2024 12:10 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:15

Instagram yoksa onlar var: Instagram'a alternatif sosyal medya uygulamaları

Instagram yoksa onlar var: Instagram'a alternatif sosyal medya uygulamaları

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BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

Sosyal medya platformlarının hayatımızdaki yeri tartışılmaz bir gerçeklik haline geldi. Bu platformlar arasında ise Instagram, hem kullanıcıların hem de işletmelerin aktif olarak kullandığı bir mecra olarak öne çıkıyor.

Instagram 2 Ağustos sabahı itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile erişime engellendi. Türkiye'nin "katalog suçlar" konusundaki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle alınan bu karar duyurulmadan önce kullanıcılar "instagram çöktü mü" diye merak ediyordu.

INSTAGRAM ENGELİ E-TİCARET SEKTÖRÜNÜ VURDU

Instagram ne zaman açılacak sorusunun cevabı henüz bilinmezken, özellikle Türkiye'de yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştiği e-ticaret sektöründe büyük kayıplar yaşandığı belirtiliyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, konuyla alakalı olarak şöyle dedi:

"Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar."

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yaptı.

GELİR KAPISI INSTAGRAM OLANLARI BEKLEYEN TEHLİKE

Instagram, bireyler açısından fotoğraf ve video paylaşıp birbirleriyle mesajlaşabildikleri bir sosyal ağdan ibaret olsa da Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı markalar dahil olmak üzere evden çalışan, internetten satış yaparak para kazanan insanlar için önemli bir gelir kapısı.

Özellikle kurumsal kullanıcıların dijital pazarlama stratejilerinde önemli bir rol oynayan sosyal medya platformunun erişime kapatılması, büyük işletmelere büyük zararlar vermeyeceği düşünülse de küçük ölçekli işletmeler için yabana atılamayacak kadar önemli bir tehdit oluşturuyor.

SOSYALLEŞMEYE NEŞTER!

Tabii işin bir de sosyalleşmeye etkisini de unutmamak gerek. Eskiden insanların birbirleriyle iletişim kurmak için sıkça başvurduğu mektuplaşma, telefonlaşma gibi yöntemler günümüzde hâlâ kullanılıyor olsa da sosyal medya, iletişim kurmanın yeni yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar, Instagram'ı kişisel etkileşimlerde bulunmak, haberleri takip etmek ve sosyal bağlantılarını sürdürmek için kullanıyor. Platformun kapanmasının, bu etkileşimlerin azalmasına ve toplumsal iletişimin zayıflamasına neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NELER YAŞANDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos itibarıyla Instagram kapatıldı.

BTK, Instagram'ın erişime engellenmesi kararıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir."

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik. Kanunlarımıza uyduklarında erişim yasağı kalkar." dedi.