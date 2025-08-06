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 | Ömer Faruk Dogan

iOS 26 Beta 5 güncellemesi yayında: İşte öne çıkan yenilikler

Apple, iOS 26 ve iPadOS 26'nın 5. beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Peki yeni güncelleme nasıl yüklenir?

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iOS 26 Beta 5 güncellemesi yayında: İşte öne çıkan yenilikler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:58

Apple mobil işletim sistemlerinin en yeni sürümleri olan iOS 26 ve iPadOS 26 5. versiyonlarını geliştiricilerin kullanımına açtı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan dördüncü beta sürümünün ardından gelen yeni güncelleme, ve işlevsellik açısından önemli yenilikler sunuyor.

MacRumors'un haberine göre, iOS 26 ile birlikte gelen en dikkat çekici değişiklik, 'ın "Liquid Glass" adını verdiği yeni arayüz tasarımı oldu.

iOS 26 Beta 5 güncellemesi yayında: İşte öne çıkan yenilikler

Yarı saydam cam benzeri bir estetik sunan bu tasarım dili; Kilit Ekranı, Ana Ekran, Denetim Merkezi ve çeşitli uygulama menülerine kadar geniş bir alana yayılmış durumda.

iPadOS 26 tarafında ise, Apple'ın yıllardır Mac kullanıcılarına sunduğu çoklu pencere deneyimi bir iPad kullanıcılarına sunuluyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar aynı anda birden fazla uygulama penceresi açabilecek. Bu da iPad'in üretkenlik açısından potansiyelini artıracak.

iOS 26 Beta 5 güncellemesi yayında: İşte öne çıkan yenilikler

IOS 26 BETA SÜRÜMÜ NASIL YÜKLENİR?

iOS 26 Beta 5 sürümünü yüklemek için ilk adım olarak Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girin. Ekranın üst kısmında yer alan "Beta Güncellemeleri" seçeneğini seçin ve "iOS 26 Developer Beta" butonuna basın. Seçimi yaptıktan sonra iPhone otomatik olarak iOS 26 Beta sürümünü arayacak. "İndir ve Yükle" diyerek kurulumu başlatabilirsiniz.

iOS 26 Beta 5 güncellemesi yayında: İşte öne çıkan yenilikler

IOS 26 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 26 güncellemesi, Beta sürecinin tamamlanmasının ardından Eylül 2025 tarihinde final sürüm olarak yayınlanacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

iOS 26 Beta 5 nasıl yüklenir?
Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin. Üstteki "Beta Güncellemeleri" seçeneğinden "iOS 26 Developer Beta"yı seçip "İndir ve Yükle"ye dokunarak kurulumu başlatabilirsiniz.
ETİKETLER
#apple
#tasarım
#beta
#Ios 26
#Ipados 26
#Liquid Glass
#Çoklu Pencere
#Teknoloji
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