Editor
 Ömer Faruk Dogan

iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara gelen yeni özellikler

Apple, Android cihazlara veri transferini kolaylaştıran ve harici uygulama gerektirmeyen yeni bir aracı iOS 26.3 güncellemesi ile kullanıma sundu. Güncelleme aktif olarak istismar edilen dyld hatası başta olmak üzere düzinelerce kritik güvenlik açığını da kapatıyor. Peki iOS 26.3 nasıl yüklenir?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.02.2026
14:33
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
14:33

iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 26.3 güncellemesini resmen yayınladı. MacRumors'un haberine göre, sunduğu yenilik sayısı bakımından iOS 26.1 veya 26.2 kadar geniş kapsamlı olmayan iOS 26.3 sürümü, Android'e geçişi kolaylaştıran araçları beraberinde getirdi. Bazı kritik da kapatıldı.

HABERİN ÖZETİ

iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara gelen yeni özellikler

Apple, iOS 26.3 güncellemesini yayınlayarak iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştıran bir araç, kritik güvenlik düzeltmeleri ve operatörlerin konum takibine sınırlama getiren özellikler sundu.
iOS 26.3, iPhone'dan Android'e fotoğraf, mesaj ve şifre gibi verilerin transferini basitleştiren yeni bir araç sunuyor.
Aktif olarak istismar edilen bir açık dahil olmak üzere düzinelerce kritik güvenlik zafiyeti giderildi.
Operatörlerin konum takibini sınırlayan yeni bir gizlilik ayarı eklendi.
Kilit ekranı özelleştirme seçeneklerine yeni bir "Hava Durumu" duvar kağıdı kategorisi eklendi.
IOS 26.3 SÜRÜMÜYLE GELEN ÖZELLİKLER

Apple, iPhone kullanıcılarının Android tabanlı bir akıllı telefona geçiş sürecini basitleştiren yeni bir transfer aracı geliştirdi. Kullanıcılar artık cihazlarını Android telefonun yanına koyarak aktarım sürecini başlatabiliyor.

İki telefon birbirine bağlandığında; fotoğraflar, mesajlar, notlar, uygulamalar, şifreler ve telefon numaraları gibi veriler, harici bir uygulama indirmeye gerek kalmadan karşı tarafa taşınacak. Bu sayede iPhone-Android arası veri transferi daha zahmetsiz bir hale geliyor.

Ancak sağlık verileri, Bluetooth ile eşleşmiş cihaz bilgileri ve kilitli notlar gibi korunan öğeler Android'e aktarılamıyor.

iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara gelen yeni özellikler

GÜVENLİK AÇIKLARI GİDERİLDİ

iOS 26.3, aktif olarak istismar edildiği bilinen bir hata da dahil olmak üzere düzinelerce güvenlik açığını kapattı. Apple tarafından yapılan açıklamada, dyld dinamik bağlantı düzenleyicisindeki bir zafiyetin, keyfi kod yürütülmesine olanak tanıdığı belirtildi. Hatanın, iOS 26 öncesi sürümlerde hedeflenen kişilere yönelik "son derece sofistike bir saldırıda" kullanılmış olabileceği düşünülüyor.

Güncelleme ile birlikte CoreAudio, Game Center, Mesajlar ve Fotoğraflar uygulamalarındaki çeşitli açıklar da giderildi. Fotoğraflar uygulamasındaki bir sorunun, fiziksel erişimi olan kişilerin kilit ekranı üzerinden fotoğraflara ulaşmasına neden olabildiği ve bunun düzeltildiği vurgulandı.

Uzmanlar, açıkların Apple tarafından duyurulmasının ardından kötü niyetli kişilerin harekete geçebileceği uyarısında bulunarak, kullanıcıların cihazlarını vakit kaybetmeden güncellemelerini tavsiye ediyor.

KONUM TAKİBİNE SINIRLAMA

iOS 26.3 sürümü, operatörlerin konum takibini sınırlayan bir ayarı da beraberinde getirdi. Normal şartlarda mobil ağlar, cihazın bağlandığı baz istasyonlarına göre konumu belirleyebiliyor. Ancak yeni ayar etkinleştirildiğinde operatörlerin erişebileceği veriler kısıtlanıyor. Böylece tam sokak adresiniz yerine bulunduğunuz mahalleyi görebiliyorlar.

iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara gelen yeni özellikler

Halihazırda ABD'de sadece Boost Mobile, İngiltere'de EE ve BT, Almanya'da Telekom, Tayland'da ise AIS ve True operatörleri bu özelliği destekliyor.

Yazılımın kodlarında, önümüzdeki bir iki ay içinde piyasaya sürülecek yeni Mac modellerinde kullanılması muhtemel M5 Max ve M5 Ultra çiplerine dair referanslar da tespit edildi.

Ayrıca kilit ekranı özelleştirme seçeneklerine yeni bir "Hava Durumu" duvar kağıdı bölümü eklendi. Daha önce Astronomi ile bir arada sunulan Hava Durumu artık kendi kategorisine sahip. Kullanıcılar, farklı yazı tipleri ve widget'larla donatılmış üç yeni tasarıma erişebiliyor.

iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara gelen yeni özellikler

IOS 26.3 SÜRÜMÜ NASIL YÜKLENİR?

Ayarlar uygulamasını açıp Genel bölümüne dokunduktan sonra Yazılım Güncelleme kısmına giderek iOS 26.3 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Bu arada iOS 26.3, iOS 26'yı destekleyen tüm iPhone'larda kullanılabiliyor.

