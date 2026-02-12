iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara gelen yeni özellikler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Apple iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 26.3 güncellemesini resmen yayınladı. MacRumors'un haberine göre, sunduğu yenilik sayısı bakımından iOS 26.1 veya 26.2 kadar geniş kapsamlı olmayan iOS 26.3 sürümü, Android'e geçişi kolaylaştıran araçları beraberinde getirdi. Bazı kritik güvenlik açıkları da kapatıldı.
Apple, iPhone kullanıcılarının Android tabanlı bir akıllı telefona geçiş sürecini basitleştiren yeni bir transfer aracı geliştirdi. Kullanıcılar artık cihazlarını Android telefonun yanına koyarak aktarım sürecini başlatabiliyor.
İki telefon birbirine bağlandığında; fotoğraflar, mesajlar, notlar, uygulamalar, şifreler ve telefon numaraları gibi veriler, harici bir uygulama indirmeye gerek kalmadan karşı tarafa taşınacak. Bu sayede iPhone-Android arası veri transferi daha zahmetsiz bir hale geliyor.
Ancak sağlık verileri, Bluetooth ile eşleşmiş cihaz bilgileri ve kilitli notlar gibi korunan öğeler Android'e aktarılamıyor.
iOS 26.3, aktif olarak istismar edildiği bilinen bir hata da dahil olmak üzere düzinelerce güvenlik açığını kapattı. Apple tarafından yapılan açıklamada, dyld dinamik bağlantı düzenleyicisindeki bir zafiyetin, keyfi kod yürütülmesine olanak tanıdığı belirtildi. Hatanın, iOS 26 öncesi sürümlerde hedeflenen kişilere yönelik "son derece sofistike bir saldırıda" kullanılmış olabileceği düşünülüyor.
Güncelleme ile birlikte CoreAudio, Game Center, Mesajlar ve Fotoğraflar uygulamalarındaki çeşitli açıklar da giderildi. Fotoğraflar uygulamasındaki bir sorunun, fiziksel erişimi olan kişilerin kilit ekranı üzerinden fotoğraflara ulaşmasına neden olabildiği ve bunun düzeltildiği vurgulandı.
Uzmanlar, açıkların Apple tarafından duyurulmasının ardından kötü niyetli kişilerin harekete geçebileceği uyarısında bulunarak, kullanıcıların cihazlarını vakit kaybetmeden güncellemelerini tavsiye ediyor.
iOS 26.3 sürümü, operatörlerin konum takibini sınırlayan bir ayarı da beraberinde getirdi. Normal şartlarda mobil ağlar, cihazın bağlandığı baz istasyonlarına göre konumu belirleyebiliyor. Ancak yeni ayar etkinleştirildiğinde operatörlerin erişebileceği veriler kısıtlanıyor. Böylece tam sokak adresiniz yerine bulunduğunuz mahalleyi görebiliyorlar.
Halihazırda ABD'de sadece Boost Mobile, İngiltere'de EE ve BT, Almanya'da Telekom, Tayland'da ise AIS ve True operatörleri bu özelliği destekliyor.
Yazılımın kodlarında, önümüzdeki bir iki ay içinde piyasaya sürülecek yeni Mac modellerinde kullanılması muhtemel M5 Max ve M5 Ultra çiplerine dair referanslar da tespit edildi.
Ayrıca kilit ekranı özelleştirme seçeneklerine yeni bir "Hava Durumu" duvar kağıdı bölümü eklendi. Daha önce Astronomi ile bir arada sunulan Hava Durumu artık kendi kategorisine sahip. Kullanıcılar, farklı yazı tipleri ve widget'larla donatılmış üç yeni tasarıma erişebiliyor.
Ayarlar uygulamasını açıp Genel bölümüne dokunduktan sonra Yazılım Güncelleme kısmına giderek iOS 26.3 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Bu arada iOS 26.3, iOS 26'yı destekleyen tüm iPhone'larda kullanılabiliyor.