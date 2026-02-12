Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Rusya'da WhatsApp'a erişim engeli getirildi: Meta'dan hükümete suçlama

Meta çatısı altındaki WhatsApp, Rus yetkililerin kullanıcıları devlet kontrolündeki ve gözetim amacıyla kullanıldığı iddia edilen yerli mesajlaşma uygulamasına yönlendirmek için platformu tamamen engellediğini öne sürdü.

Murat Makas
12.02.2026
12.02.2026
WhatsApp, Rusya ile yeni bir krizin eşiğine geldi. Şirket, Rus yetkililerin vatandaşları devlet destekli mesajlaşma uygulamasına mecbur bırakmak adına WhatsApp hizmetlerini tamamen durdurduğunu iddia etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 100 milyondan fazla kullanıcının özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakılmaya çalışılmasının "geriye doğru atılmış bir adım" olduğu vurgulandı.

Rusya'da WhatsApp'a erişim engeli getirildi: Meta'dan hükümete suçlama

WhatsApp, Rusya'nın hizmetlerini engelleyerek vatandaşlarını devlet destekli bir uygulamaya yönlendirmeye çalıştığını iddia ederken, Rusya bunu yasalara uymama gerekçesiyle açıklıyor ve diyaloğa açık olduğunu belirtiyor.
WhatsApp, Rusya'yı hizmetlerini engelleyerek kullanıcıları devlet destekli "MAX" uygulamasına yönlendirmekle suçluyor.
WhatsApp, bu durumun 100 milyondan fazla kullanıcının güvenli iletişim hakkını ihlal ettiğini ve kullanıcı güvenliğini tehlikeye attığını belirtiyor.
Rusya, WhatsApp'ın dolandırıcılık ve terör vakalarında bilgi paylaşmaması ve yasalara uymaması nedeniyle kısıtlamalar getirdiğini savunuyor.
Kremlin, Meta'nın Rus yasalarına uyum sağlaması ve diyaloğa girmesi halinde bir uzlaşmaya varılabileceğini ifade ediyor.
Rusya'daki kullanıcılar WhatsApp'a artık çoğunlukla VPN üzerinden erişebiliyor veya alternatif uygulamalara geçiyor.
Eleştirmenler, Rusya'nın teşvik ettiği MAX uygulamasının kullanıcı takibi için kullanılabileceğinden endişe ediyor.
Şirket yetkilileri, Rusya'daki insanların güvenliğinin tehlikeye gireceğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Kullanıcıların bağlantıda kalmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz."

Perşembe günü WhatsApp ile ilişkili bazı alan adlarının Rusya'nın ulusal alan adı kayıt sisteminden silindiği görüldü. Ülke içindeki cihazların, uygulamanın IP adreslerini alamadığı ve kullanıcıların yalnızca sanal özel ağlar () üzerinden WhatsApp'a girebildiği belirtildi.

KREMLİN'DEN "UZLAŞMA" SİNYALİ

Rusya'nın düzenleyici kurumu Roskomnadzor, dolandırıcılık ve terör vakalarında kolluk kuvvetleriyle bilgi paylaşımında bulunmadığı gerekçesiyle ağustos ayından itibaren WhatsApp ve diğer yabancı mesajlaşma servislerine kısıtlamalar getirmeye başlamıştı.

Kurum, aralık ayında yaptığı açıklamada uygulamanın Rus yasalarını ihlal etmeye devam ettiğini hatta terör eylemlerini organize etmek ve suç işlemek amacıyla kullanıldığını öne sürmüştü. O günden beri birçok Rus vatandaşı, WhatsApp'ı ancak VPN yardımıyla kullanabiliyor ya da Telegram gibi rakip uygulamalara geçiş yapıyor. Telegram da aynı gerekçelerle yetkililerin baskısı altında.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise TASS haber ajansı tarafından yayınlanan bir videoda, Meta'nın Rus yetkililerle diyaloğa girmesi ve yasalara uyması halinde anlaşmaya varılabileceğini ifade etti: "Eğer Meta tavizsiz bir tutum sergilerse ve Rus mevzuatına uyum sağlamazsa şansı sıfır."

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ UYGULAMA: MAX

Snapchat, Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformları halihazırda engelleyen veya kısıtlayan Rus makamları, "MAX" adı verilen devlet destekli mesajlaşma uygulamasını öne çıkarıyor. Eleştirmenler söz konusu uygulamanın kullanıcıları takip etmek için kullanılabileceğini savunurken, yetkililer iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Hükümet kanadı, çeşitli kamu hizmetlerini entegre eden MAX'in vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için tasarlandığını belirtiyor. Roskomnadzor ve Kremlin, WhatsApp'ın son suçlamalarıyla ilgili yorum taleplerine henüz cevap vermedi.

