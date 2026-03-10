Apple, merakla beklenen iOS 26.4 ve iPadOS 26.4 işletim sistemlerinin 4. Beta sürümlerini geliştiricilerin beğenisine sundu. Yeni güncellemeler, emojilerden yapay zeka destekli müzik listelerine kadar pek çok yeniliği iPhone ve iPad kullanıcılarına getiriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ iOS 26.4 Beta 4 sürümü kullanıma sunuldu: iPhone'lara gelen yenilikler Apple, iOS 26.4 ve iPadOS 26.4'ün 4. Beta sürümlerini; yapay zeka destekli müzik listeleri, video podcast'ler, RCS uçtan uca şifreleme, yeni emojiler ve güvenlik iyileştirmeleri gibi birçok yenilikle geliştiricilere sundu. Apple Music'e yapay zeka destekli "Playlist Playground" ve "Concerts Near You" özellikleri eklendi. Apple Podcasts, yerleşik video podcast oluşturma ve dağıtma yeteneklerine kavuştu. Mesajlaşma uygulaması için RCS uçtan uca şifreleme aktif olarak test ediliyor. Çalınan Cihaz Koruması özelliği varsayılan olarak açık hale getirildi. Sohbetlere dokuz adet yeni emoji dahil edildi.

MacRumors'un haberine göre yeni güncelleme, sadece hata düzeltmelerine odaklanmayıp kullanıcılara sunulacak yepyeni özellikleri de gün yüzüne çıkarıyor. İşte iOS 26.4 ve iPadOS 26.4 için 4. Beta sürümü ile gelen yenilikler…

IOS 26.4 VE IPADOS 26.4 İLE GELEN ÖZELLİKLER

Gelen en dikkat çekici özelliklerden biri Apple Music'te karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar artık "Playlist Playground" isimli özellik sayesinde yalnızca metin tabanlı komutlar girerek belirli bir ruh haline, duyguya veya aktiviteye uygun şarkılar oluşturabilecek.

Ayrıca aynı platformda yerel konserleri bulmaya yarayan "Concerts Near You" özelliği ile tam sayfa albüm kapaklarına sahip yepyeni bir tasarım göze çarpıyor.

Apple Podcasts uygulaması ise yerleşik video podcast yeteneklerine kavuşuyor. İçerik üreticileri artık doğrudan uygulama üzerinden video formatında yayınlar oluşturup dağıtabilecek ve gelir elde edebilecek. Video bölümleri, kişiselleştirilmiş öneriler gibi mevcut podcast özellikleriyle entegre çalışacak.

RCS İÇİN UÇTAN UCA ŞİFRELEME VE YENİ EMOJİLER YOLDA

Mesajlaşma uygulamasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Apple, hem iPhone kullanıcıları arasında hem de iPhone ile Android cihazlar arasındaki sohbetlere tam şifreleme getirecek olan RCS uçtan uca şifreleme altyapısını aktif olarak test ediyor.

Öte yandan güvenlik önlemlerini artıran teknoloji şirketi, Çalınan Cihaz Koruması özelliğini varsayılan olarak açık hale getiriyor. Uyku uygulamasında ortalama yatma zamanı ölçümleri ve yeni bir ortam müziği widget'ı da sisteme eklenen diğer detaylar arasında bulunuyor.

Son olarak iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve macOS Tahoe 26.4 dördüncü Beta sürümleriyle birlikte sohbetlere renk katacak dokuz adet yeni emoji sisteme dahil edildi. Bunlar şu şekilde:

Trombon

Hazine sandığı

Çarpık yüz

Koca ayak

Dövüş bulutu

Orka

Heyelan

IOS 26.4 BETA SÜRÜMÜ NASIL YÜKLENİR?

iPhone veya iPad cihazınızdaki Ayarlar uygulamasından Genel bölümüne girerek Yazılım Güncelleme sekmesi üzerinden yeni sürümü indirebilirsiniz.