iPhone 18 Pro tasarım sızıntısında büyük hata: Herkes ters köşe oldu

iPhone 18 Pro hakkında çıkan "sol üst köşede kamera deliği olacak" iddialarının, Asya kaynaklı raporların yanlış çevrilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yeni sızıntılar, diğer sensörlerin ve ön kameranın yerini koruyacağını gösteriyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 15:34

Apple'ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 18 Pro'nun ön panel tasarımıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yanlış çeviriden kaynaklandığı öne sürülen "sol üst köşe kamera deliği" iddiasının doğru olmadığı ve Dinamik Ada kısmının da küçülerek varlığını sürdüreceği belirtildi.

iPhone 18 Pro'nun ön yüzünün nasıl görüneceğine dair birbiriyle çelişen pek çok söylenti dolaşıyordu. Tedarik zinciri kaynaklı bazı sızıntılar Face ID teknolojisinin ekran altına alınacağına işaret ederken, birtakım raporlar ise sol üst köşede delikli bir kamera yapısının benimseneceğini öne sürüyordu.

Hatta Dinamik Ada'nın küçüleceği, yer değiştireceği veya tamamen ortadan kalkacağı yönündeki tartışmalar gündemi meşgul etmekteydi. Sızıntı kaynağı Instant Digital, Weibo hesabında söz konusu karmaşaya nokta koyacak yeni detaylar paylaştı.

iPhone 18 Pro tasarım sızıntısında büyük hata: Herkes ters köşe oldu

IPHONE 18 PRO TASARIMI NASIL OLACAK?

Kaynağın aktardığı bilgilere göre, Çin ve Kore menşeli raporlarda geçen "kızılötesi Face ID bileşeninin yerinin değiştirilmesi" ifadesi, İngilizce basındaki bazı haberlerde hatalı tercüme edildi. Yapılan çeviri hatası, Face ID unsurlarının birbirine karıştırılmasına neden oldu.

Bu sebeple normalde telefonun iç aksamında yapılacak küçük bir değişiklik, yanlış bir şekilde "büyük bir dış tasarım değişikliği" ve görünür bir kamera deliği olarak yorumlandı.

iPhone 18 Pro tasarım sızıntısında büyük hata: Herkes ters köşe oldu

DİNAMİK ADA KÜÇÜLÜYOR, KAMERA YERİNDE KALIYOR

Instant Digital, konuyu netleştirmek adına üç farklı modülden oluşan bir Face ID sensör düzeneğinin görselini paylaştı. Görselde solda kızılötesi ışıklandırıcı (flood illuminator), sağda ise kızılötesi kamera ile ortalanmış nokta projektörü yer alıyor.

Sızıntı kaynağına göre yerleşim planı tek bir anlama geliyor: Ekranın altına yani sol üst bölgeye taşınacak tek bileşen, nispeten küçük ve optik açıdan basit olan kızılötesi ışıklandırıcı olacak. Buna karşın nokta projektörü ve kızılötesi kamera, küçültülmüş hap şeklindeki Dinamik Ada içerisinde merkeze konumlandırılmış halde kalmaya devam edecek.

Selfie kamerası da yine mevcut yerinde yani Dinamik Ada'nın içinde bulunacak.

iPhone 18 Pro tasarım sızıntısında büyük hata: Herkes ters köşe oldu

THE INFORMATİON RAPORUNA YALANLAMA

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay The Information, iPhone 18 Pro modellerinde ön kameranın sol üst köşeye taşınacağını ve hap şeklindeki kesiğin tamamen tarih olacağını iddia etmişti. Ancak Instant Digital, paylaştığı verilerle bu haberin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Özetle, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde sol üst köşede bir kamera deliği olacağına dair raporların hatalı olduğu düşünülüyor. Sızıntıya göre tüketicileri bekleyen tek görünür değişiklik: bazı raporlarda da belirtildiği gibi, IR sel aydınlatıcının ekran altına taşınmasıyla mümkün kılınan daha küçük ve ortalanmış bir Dinamik Ada olacak.

Apple'ın iPhone 18 Pro modellerini 2026 Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Yeni ve aksi yönde bir sızıntı gelmediği sürece ön ekranın nasıl görüneceğine dair tablo artık çok daha net.

