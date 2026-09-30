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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:40

iPhone 18 Pro'da şimdi de ses sorunu çıktı! Nedeni henüz bilinmiyor

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max kullanan bazı kişiler, ahize hoparlöründen tıklama ve çıtırtı sesleri geldiğini bildiriyor. Sorunun donanım mı yoksa yazılım kaynaklı mı olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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iPhone 18 Pro'da şimdi de ses sorunu çıktı! Nedeni henüz bilinmiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:40

'ın yeni nesil iPhone 18 Pro serisinde ses sorunu ortaya çıktı. İnternet forumlarında paylaşılan şikayetlere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin ahize hoparlöründen zaman zaman tıklama, patlama veya çıtırtıya benzeyen sesler geliyor.

Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre sorun herkeste aynı şekilde olmuyor. Bazı kullanıcılar hafif tıklama sesini sürekli duyduklarını belirtirken, bazıları ise problemin yalnızca belirli işlemler sırasında yaşandığını ifade ediyor.

iPhone 18 Pro'da şimdi de ses sorunu çıktı! Nedeni henüz bilinmiyor

İPHONE 18 PRO'NUN HOPARLÖRÜ FARKLI İŞLEMLERDE SES ÇIKARIYOR

Şikayetlerde ses sorununun özellikle normal hücresel aramalar sırasında, internet sitelerinde gezinirken veya klavyeyle yazı yazarken ortaya çıkabildiği belirtiliyor. Bazı kullanıcılar uçak modunu açıp kapatmanın veya ekran parlaklığını hızlı şekilde değiştirmenin de ahize hoparlöründeki sesi tetikleyebildiğini keşfetti.

Apple, iPhone 18 serisinin çıkışından sonra karşılaşılan diğer bazı sorunları gidermek amacıyla kısa sürede bir yazılım güncellemesi yayınladı. Fakat kullanıcı geri bildirimlerine göre iOS 27.0.1 güncellemesi hoparlördeki tıklama ve çıtırtı sorununu ortadan kaldırmıyor.

iPhone 18 Pro'da şimdi de ses sorunu çıktı! Nedeni henüz bilinmiyor

TELEFONUNU DEĞİŞTİREN KULLANICILAR DA AYNI SORUNLA KARŞILAŞTI

Problemin donanımsal bir arızadan mı yoksa yazılımsal bir hatadan mı kaynaklandığı şimdilik netlik kazanmış değil.

Bazı kullanıcıların sorun nedeniyle telefonlarını mağazaya götürerek değiştirdiği ancak aldıkları yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde de aynı tıklama sesleriyle karşılaştığı belirtiliyor.

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ETİKETLER
#Apple
#Iphone 18 Pro
#Iphone 18 Pro Max
#Ios 27.0.1
#Ses Sorunu
#Teknoloji
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