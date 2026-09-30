Binlerce iPhone uygulaması aynı anda çöktü: Nedeni Google çıktı

Google'ın mobil uygulama geliştirme platformu Firebase'de yaşanan bir sorun, iPhone'da binlerce uygulamanın aynı anda çökmesine neden oldu. Google Analytics for Firebase'in iOS sürümünü etkileyen hata nedeniyle uygulamalar açılış aşamasında kapanırken, çok sayıda geliştirici sorunun kaynağını bulmak için harekete geçti.

Google Firebase'in GitHub üzerindeki ve daha sonra çözüme kavuşturulan hata kaydında yer alan bilgilere göre problem, Google Analytics for Firebase iOS tarafında ortaya çıktı. Backend geliştirme ve analiz işlemleri için Firebase kullanan binlerce uygulama aynı altyapıdan etkilendiği için hepsi aynı anda çöktü.

GELİŞTİRİCİLER HATANIN KAYNAĞINI KENDİ UYGULAMALARINDA ARADI

"Android Authority" sitesinin haberine göre, sorunun ilk ortaya çıktığı saatlerde geliştiricilerin önemli bir bölümü hatanın kendi uygulamalarından kaynaklandığını düşündü.

Bir geliştirici, uygulamasındaki problemi çözmeye çalışırken kendisinin hata yaptığını düşünerek çok sayıda yapay zeka tokenı tükettiğini söyledi. Bazı geliştiriciler ise problemin Firebase ile bağlantılı olduğunu tespit etmeyi başardı.

Ancak Firebase kaynaklı olduğu anlaşılan problem için geliştiricilerin Google'a hata bildirimi göndermek ve düzeltmenin yayınlanmasını beklemek dışında yapabilecekleri bir şey bulunmuyordu. Bu sırada uygulamalardaki çökme sayılarının dakikalar içinde yükselmeye devam ettiği aktarıldı.

GOOGLE BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DÜZELTMEYİ YAYINLADI

Google, sorunun ortaya çıkmasından birkaç saat sonra gerekli düzeltmeyi devreye aldı. Düzeltmenin ardından geliştiriciler uygulamalardaki çökme oranlarının azalmaya başladığını bildirdi.

Şirket önbelleğe alınan veriler nedeniyle bazı uygulamalarda çökmelerin düzeltmenin yayınlanmasından sonra 4 saate kadar devam edebileceğini belirtti.

SORUNUN NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Google, Firebase'de yaşanan problemin temel nedenini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı. Firebase Status Dashboard üzerinde de olayla ilgili kayıtlı herhangi bir kesinti görünmüyor.

Şirketin sorunu tamamen ortadan kaldırmak ve hatanın kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.