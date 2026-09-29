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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:41

ASELSAN cep telefonu 2027'de ne zaman çıkacak? Yerli telefon nerede üretilecek, çip ve işletim sistemi özellikleri nasıl?

ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefon projesinde yeni detaylar belli oldu. Üretim ve test çalışmalarının Malatya'da yürütüldüğü telefon hakkında ASELSAN cep telefonu 2027'de ne zaman çıkacak? sorusu araştırılıyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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ASELSAN cep telefonu 2027'de ne zaman çıkacak? Yerli telefon nerede üretilecek, çip ve işletim sistemi özellikleri nasıl?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:41

cep telefonu projesinde geri sayım başladı. ile ASELSAN'ın ortak çalışmasıyla geliştirilen yeni akıllı telefonun üretim adresi olarak belirlenirken, cihazın 'nin ilk yarısında kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor. Telefonun donanım ve üretim süreçlerini ASELSAN, yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını ise Türk Telekom üstlenecek. ASELSAN cep telefonu 2027'de ne zaman çıkacak? Yerli telefon nerede üretilecek, çip ve işletim sistemi özellikleri nasıl?

ASELSAN CEP TELEFONU 2027 NE ZAMAN ÇIKACAK?

ASELSAN ve Türk Telekom tarafından geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027 yılının ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor. Projede üretim ve test çalışmalarının Malatya'daki tesiste sürdüğü belirtilirken, ilk cihazların kullanıcılarla buluşturulması için çalışmalar devam ediyor. 

ASELSAN cep telefonu 2027'de ne zaman çıkacak? Yerli telefon nerede üretilecek, çip ve işletim sistemi özellikleri nasıl?

Telefonun satışa çıkacağı kesin gün veya ay ise henüz açıklanmadı. Mevcut takvime göre cihazın 2027'nin ocak-haziran döneminde satışa sunulması hedefleniyor. Bu nedenle şimdilik net bir çıkış tarihi yerine 2027'nin ilk yarısı bilgisi bulunuyor.

ASELSAN CEP TELEFONU NEREDE ÜRETİLECEK?

Yeni yerli akıllı telefonun Malatya'da üretilmesi planlanıyor. Üretim ve test çalışmalarının Malatya'daki tesiste devam ettiği belirtilirken, proje kapsamında telefonun tasarım ve mühendislik çalışmalarının da Türkiye'de yürütüldüğü aktarılıyor. 

ASELSAN cep telefonu 2027'de ne zaman çıkacak? Yerli telefon nerede üretilecek, çip ve işletim sistemi özellikleri nasıl?

Projede şirketlerin görev dağılımı da belli oldu. ASELSAN donanım ve üretim tarafını üstlenirken Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama süreçlerinde görev alacak. Böylece telefonun geliştirilmesi ve pazara sunulması farklı uzmanlık alanlarına ayrılmış olacak. 

ASELSAN TELEFONU TAMAMEN TÜRK YAPIMI MI?

Telefonun tasarımının Türkiye'de geliştirilmesi ve üretimin Malatya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak ilk modelin tamamen yerli işletim sistemi ve yerli çiple piyasaya çıkması beklenmiyor. Projenin ilk aşamasında Android işletim sistemi kullanılacak. 

 

Projenin sonraki aşamalarında yerli işletim sistemi ve yerli çip geliştirilmesi hedefleniyor. Fazların yaklaşık birer yıllık aralıklarla hayata geçirilmesi planlanırken yatırımların da başlatıldığı belirtiliyor. Bu nedenle 2027'de satışa çıkması planlanan ilk model ile projenin ilerleyen aşamalarındaki cihazların teknik yapısı arasında farklılık bulunabilecek. 

ASELSAN VE TÜRK TELEKOM TELEFONUNDA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

Yeni telefonun premium, üst ve orta segmentte konumlandırılması planlanıyor. Cihazın özellikle pil ve kamera performansı açısından rekabetçi olması hedefleniyor. Ancak ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera çözünürlüğü ve batarya kapasitesi gibi ayrıntılı teknik özellikler henüz açıklanmış değil. 

Telefonun ilk aşamada Android işletim sistemiyle çalışması planlanıyor. Daha sonraki aşamalarda yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisine geçiş yapılması hedeflenirken, projenin bu aşamalarının yaklaşık birer yıllık aralıklarla ilerlemesi öngörülüyor. 

ASELSAN CEP TELEFONUNUN MARKASI VE ADI BELLİ OLDU MU?

Telefonun piyasaya hangi marka ve model adıyla çıkacağı henüz kesinleşmedi. Proje kapsamında yüzlerce isim önerisinin değerlendirilmesi, test ve anketlerle seçeneklerin azaltılması ve son aşamada güçlü ve uluslararası kullanıma uygun bir marka adının belirlenmesi planlanıyor.

Marka ismi için seçeneklerin beş adaya kadar indirilmesinin ardından nihai karar sürecinin yürütülmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2027'de satışa çıkması planlanan telefonun ticari adı ve model numarası konusunda şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.

ASELSAN DAHA ÖNCE CEP TELEFONU ÜRETTİ Mİ?

ASELSAN'ın cep telefonu üretimi konusunda daha önce de çalışmaları bulunuyor. Şirket, 1990'lı yıllarda Türkiye'de cep telefonu kullanımının yaygınlaşmaya başladığı dönemde ASELSAN 1919 modeliyle mobil telefon üretimi gerçekleştirmişti.

ASELSAN 1919, şirketin geçmişte ürettiği cep telefonu modellerinden biri olarak öne çıktı. Yeni projeyle birlikte şirket, telekomünikasyon alanındaki deneyimini Türk Telekom'un haberleşme ve dağıtım altyapısıyla bir araya getirerek yeni nesil bir geliştirmeyi hedefliyor.

ASELSAN cep telefonu ne zaman çıkacak?

ASELSAN ve Türk Telekom tarafından geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması hedefleniyor. Telefonun kesin satış tarihi henüz açıklanmadı.

ASELSAN cep telefonu nerede üretilecek?

Yeni yerli akıllı telefonun Malatya'da üretilmesi planlanıyor. Üretim ve test çalışmalarının Malatya'daki tesiste sürdüğü belirtiliyor.

ASELSAN cep telefonu tamamen yerli mi?

Telefonun tasarım ve mühendislik çalışmalarının Türkiye'de yürütülmesi ve üretimin Malatya'da yapılması planlanıyor. Ancak 2027'de satışa çıkması hedeflenen ilk model Android işletim sistemiyle gelecek. Yerli işletim sistemi ve yerli çip ise sonraki aşamalarda geliştirilecek. 

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#malatya
#Türk Telekom
#akıllı telefon
#aselsan
#2027
#Teknoloji
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