Apple'ın iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin üretim takviminde daha değişikliğe gittiği öne sürüldü. Çinli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşım yapan bir sızıntı kaynağı, her iki modelin de henüz seri üretime girmediğini ve üretimin yılbaşı civarında başlayacağını iddia etti.

Ekim ayının ortalarında iPhone 18'in kasım ayının sonunda üretime gireceğini belirten kaynak, akıllı telefonun iPhone 18e ile birlikte mart ayında piyasaya sürüleceğini öne sürmüştü. Ancak kaynak, son paylaşımında seri üretim için başlangıçta ekim ayının sonunun hedeflendiğini belirtti.

İPHONE 18 SERİSİNDE STOK SIKINTISI YAŞANABİLİR

Bloomberg’den Mark Gurman kısa süre önce iPhone 18e’nin şubat veya mart ayında piyasaya sürülmesinin beklendiğini, standart iPhone 18 modelinin de aynı dönemde satışa sunulacağını belirtmişti. Şirketin akıllı telefonların piyasaya sürülme tarihini erteleyip ertelemeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.