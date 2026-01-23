iPhone alarm çalmıyor sorunu kullanıcıları mağdur etti: İşte kesin çözümü

iPhone kullanıcılarının sabah uyanmak için en çok güvendiği özelliklerden biri olan alarmlar, son günlerde sessiz sedasız çalışarak cihaz sahiplerini zor durumda bırakıyor. Bazı kullanıcılar, kurdukları alarmların ses çıkarmadan devreye girdiğini fark etti. Sorunun kaynağının ayarlardaki beklenmedik bir değişiklik olduğu ortaya çıktı.

ALARM SESİ KENDİLİĞİNDEN "YOK" SEÇENEĞİNE DÖNÜYOR

9to5Mac'in haberine göre, henüz kaç kullanıcının etkilendiği net olmasa da Apple topluluğundan gelen geri bildirimler, alarm sesi ayarının kendiliğinden "Yok" (None) seçeneğine dönüştüğünü gösteriyor. Yaşanan hata nedeniyle telefon, ayarlanan saatte devreye girse bile herhangi bir ses çıkarmıyor ve kullanıcılar uyanmakta güçlük çekiyor.

Sorunun kesin nedeni ise henüz belli değil.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Hatadan etkilenip etkilenmediğinizi anlamak için "Saat" uygulamasına girerek listedeki her bir alarmı tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. "Ses" ayarının zil sesiyle eşleştiğinden ve "Yok" olarak seçili olmadığından emin olmalısınız.

Eğer ayarlar doğru yapılmışsa, iPhone sessiz modda olsa dahi alarmın ses çıkarması gerekiyor. Sağlamasını yapmak adına birkaç dakika sonrasına yeni bir alarm kurarak test gerçekleştirebilirsiniz.

Yaşanan sorunun dışında, alarmların kısık sesle çalmasına neden olabilecek başka ayarlar da bulunuyor. Normal alarmların ses düzeyi Ayarlar > Ses ve Dokunuş menüsündeki kaydırıcı üzerinden kontrol ediliyor. Eğer "Düğmelerle Değiştir" seçeneği aktifse, fiziksel ses tuşlarına basıldığında alarmın ses seviyesi de değişebiliyor.

Alarm sesinin her zaman duyulabilir düzeyde kalması için bu seçeneği devre dışı bırakmanızda fayda var. "Uyku" alarmı kullananlar için ayrı bir ses ve seviye ayarı mevcut. Saat uygulamasında Uyku alarmına dokunup aşağı kaydırarak zamanlama tekerleğinin altındaki ses seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

FACE ID ÖZELLİĞİ DE SESİ KISIYOR OLABİLİR

Modern iPhone modellerinde bulunan "Dikkat Farkındalığı" özellikleri de alarm sesini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu açık olduğunda, cihaz ekranına bakıldığını algılarsa alarm sesini otomatik olarak kısıyor. Telefonunuzu başucunuza koyarak uyuyorsanız uykudayken yanlışlıkla alarm sesini kısabilirsiniz.

Özelliği kapatmak isteyenler Ayarlar > Face ID ve Parola yolunu izleyerek "Dikkat Farkındalığı Özellikleri" seçeneğini devre dışı bırakabilirler.