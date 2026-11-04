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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:24

iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tehlikeyi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı özellikle iPhone telefon sahiplerini uyardı. WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde artış olduğunu belirten başkanlık, mağdur olmamak için yapılması gerekenleri adım adım anlattı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tehlikeyi açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:24

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı son dönemde, ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesap bilgilerinin dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını belirtti. cihazların saldırıların hedefinde olduğunu belirten başkanlık kritik uyarılarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tehlikeyi açıkladı

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, özellikle güncel olmayan iPhone cihazları hedef alan zararlı yazılımlarla mesajlaşma hesaplarının ele geçirilip dolandırıcılık yapılmasına karşı kritik uyarılarda bulundu.
Saldırganlar, güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlardaki açıkları kullanarak mesajlaşma hesaplarını ele geçirip acil ihtiyaç gerekçesiyle IBAN üzerinden para talep ediyor.
Zararlı yazılımlar kötü amaçlı reklamlar ve şüpheli bağlantılarla bulaşabiliyor; bazı gelişmiş saldırılarda içeriğin yalnızca görüntülenmesi dahi güvenliği riske atabiliyor.
Vatandaşların cihaz işletim sistemleri ile mesajlaşma uygulamalarını güncel tutmaları, en son güvenlik güncellemelerini yüklemeleri ve iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirmeleri istendi.
WhatsApp uygulamasındaki 'Bağlı Cihazlar' bölümünün düzenli kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması tavsiye edildi.
Tanıdık kişilerden gelse dahi IBAN ve para transferi taleplerinin telefonla aranarak farklı bir iletişim kanalından doğrulanması gerektiği bildirildi.
Hesabı ele geçirilenlerin delilleri muhafaza ederek kolluk kuvvetlerine başvurması, bankayla iletişime geçmesi, cihazı sıfırlaması ve parolalarını güvenli bir cihazdan değiştirmesi önerildi.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tehlikeyi açıkladı

HEDEFTE IPHONE CİHAZLAR VAR

Söz konusu girişimlere ilişkin Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından, hesap sahiplerinin kimlikleri kullanılarak yakın çevrelerinden IBAN bilgileri üzerinden para transferi talep edildiği görüldü.
Başkanlıkça yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edildi.

iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tehlikeyi açıkladı

SADECE GÖRÜNTÜLENSE BİLE GÜVENLİK RİSKE GİRİYOR

Söz konusu zararlı yazılımlar; internet ortamındaki kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabiliyor. Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabiliyor.
Bu yöntemlerle cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganlar, kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşarak kullanıcıların bilgisi dışında işlem gerçekleştirebiliyor. Hesap sahiplerinin kimliğini kullanarak iletişim listelerindeki kişilerden acil ihtiyaç gerekçesiyle para transferi talep edilebiliyor.

iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tehlikeyi açıkladı

UYGULAMALARI GÜNCEL TUTUN

Siber Güvenlik Başkanlığınca vatandaşların dijital güvenliklerini korumaları amacıyla; işletim sistemi ve uygulama güncellemeleri, başta iPhone kullanıcıları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın cihazlarının işletim sistemlerini ve mesajlaşma uygulamalarını güncel tutmaları,

iPhone cihazlarında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden sunulan en güncel güvenlik güncellemelerini yüklemeleri istendi.

iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tehlikeyi açıkladı

ŞÜPHELİ BAĞLANTI VE REKLAMLARDAN UZAK DURUN

Sosyal medya reklamları dâhil, kaynağı belirsiz veya güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması, güvenilir olmayan internet sitelerinden uygulama veya dosya indirilmemesi, şüpheli bağlantıların açılması hâlinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi, hesap güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, WhatsApp ve diğer dijital hesaplarda iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi,

Doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması,

WhatsApp uygulamasındaki Bağlı Cihazlar bölümünün düzenli olarak kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması;

Bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görüntülenmeyebileceğinin göz önünde bulundurulması tavsiyesi verildi.

iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tehlikeyi açıkladı

FİNANSAL TALEPLERİN DOĞRULAYIN

Tanıdık kişilerden gelen mesajlar dâhil, IBAN bilgisi ve para transferi taleplerinin farklı bir iletişim kanalı üzerinden, tercihen ilgili kişi telefonla aranarak doğrulanması, siber güvenlik risklerinin azaltılması açısından önem arz ettiği bildirildi.

Hesaplarının ele geçirildiğinden şüphelenen vatandaşların yakın çevrelerini farklı iletişim kanallarından bilgilendirmeleri,

Şüpheli mesajlar ve IBAN bilgileri dahil dijital delilleri muhafaza ederek kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları önem taşıyor.

Para transferi gerçekleştirilmiş olması halinde ilgili bankayla gecikmeksizin iletişime geçilmesi; cihaz güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla telefonun sıfırlanarak güncel işletim sistemi sürümünün yüklenmesi, bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesapları başta olmak üzere tüm hesap parolalarının güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesi ve mümkün olan tüm hesaplarda çok faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesi tavsiye ediliyor.

Vatandaşların, tanıdıkları kişilere ait gerçek mesajlaşma hesaplarından gelen iletilerin de hesap sahibinin bilgisi dışında gönderilmiş olabileceğini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, vatandaşların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla siber tehditlere yönelik izleme, analiz ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

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#whatsapp
#iphone
#ios
#İBAN
#Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı
#Teknoloji
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