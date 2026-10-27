iPhone kullanıcılarına büyük tuzak! Tıklamanıza bile gerek yok

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İstanbul
iPhone kullanıcıları için yeni bir güvenlik tehdidi ortaya çıktı. Siber suçlular, zararlı bağlantılara tıklanmasını beklemeden, yalnızca reklamlar ve internet siteleri üzerinden telefonlara casus yazılım bulaştırabilen yöntemler kullanmaya başladı. Siber güvenlik şirketi iVerify tarafından incelenen bir olayda, finans kuruluşunda çalışan bir kişinin iPhone'una Instagram'da futbol temalı bir reklamı görüntülediği sırada casus yazılım bulaştığı belirlendi.
Üstelik kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklaması da gerekmedi. Reklamın ekranda görünmesiyle harekete geçen zararlı kod, önce telefonun işletim sistemi sürümünü kontrol etti, ardından cihazdaki güvenlik açığından yararlanarak saldırıyı gerçekleştirdi.
Saldırganlar, kullanıcının hesap bilgilerini ele geçirirken kripto para cüzdanlarını da hedef aldı. iVerify, saldırıda kullanılan zararlı yazılımı DarkSword olarak tanımladı.
Tehlikenin yalnızca sosyal medya reklamlarıyla sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Siber güvenlik araştırmacıları Report URI, yaklaşık 8 bin internet sitesini etkileyen başka bir saldırı kampanyasını tespit etti.
Araştırmaya göre saldırganlar, daha önce sohbet botları ve analiz araçları gibi hizmetlerde kullanılan ancak süresi dolan yaklaşık 630 alan adını satın aldı. Bu alan adlarından kod yüklemeye devam eden internet siteleri ise farkında olmadan siber suçluların saldırı aracına dönüştü.
Böylece söz konusu siteleri ziyaret eden, güvenlik açığı bulunan iPhone kullanıcıları hiçbir şüpheli işlem yapmasalar bile casus yazılımlara yönlendirildi.
DeadTag adı verilen saldırı kampanyasında Coruna isimli istismar aracı kullanıldı. Saldırganların temel hedefi ise kullanıcıların hesap bilgilerini ve kripto para varlıklarını ele geçirmekti.
Her iki saldırı yönteminin en dikkat çekici yanı, kullanıcıların zararlı bir bağlantıya tıklamasına ihtiyaç duyulmaması. Normalde güvenilir olduğu düşünülen bir internet sitesine girmek veya sosyal medyada reklam görüntülemek bile güvenlik açığı bulunan cihazlarda saldırıyı tetikleyebiliyor.
Zararlı kodlar, reklamlar ya da internet sitelerinin arka planda yüklediği bileşenler üzerinden çalışıyor. Saldırganlar ayrıca telefonun işletim sistemi sürümünü kontrol ederek hangi cihazlarda güvenlik açığı bulunduğunu belirleyebiliyor. Yani kullanıcı herhangi bir şüpheli dosya indirmese veya bilinmeyen bir bağlantıyı açmasa da saldırının hedefi haline gelebiliyor.
Casus yazılımlar uzun yıllar boyunca daha çok siyasetçileri, gazetecileri ve yüksek profilli kişileri hedef alan saldırılarla gündeme geldi. Ancak son araştırmalar, bu araçların maddi kazanç peşindeki siber suçlular tarafından da kullanılmaya başlandığını gösteriyor.
iVerify, geçen yıl ABD ve Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcılarını hedef alan benzer bir saldırı kampanyasına ilişkin bulgular paylaşmıştı. Geçen hafta ise Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab araştırmacıları, Al Jazeera'nın en az 45 cihazını hedef alan başka bir casus yazılım saldırısını doğruladı. Bu saldırıda da reklamlar kullanıldı ve kullanıcıların herhangi bir işlem yapması gerekmedi.
iVerify'ın kurucu ortağı Rocky Cole, casus yazılımların mobil cihazlar açısından en hızlı yayılan tehditlerden biri haline geldiğine dikkat çekti. Report URI CEO'su Scott Helme ise son saldırıların arkasındaki grupların Çin bağlantılı olabileceğini öne sürdü.