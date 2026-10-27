iPhone kullanıcılarına büyük tuzak! Tıklamanıza bile gerek yok

iPhone kullanıcıları için yeni bir güvenlik tehdidi ortaya çıktı. Siber suçlular, zararlı bağlantılara tıklanmasını beklemeden, yalnızca reklamlar ve internet siteleri üzerinden telefonlara casus yazılım bulaştırabilen yöntemler kullanmaya başladı. Siber güvenlik şirketi iVerify tarafından incelenen bir olayda, finans kuruluşunda çalışan bir kişinin iPhone'una Instagram'da futbol temalı bir reklamı görüntülediği sırada casus yazılım bulaştığı belirlendi.

Üstelik kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklaması da gerekmedi. Reklamın ekranda görünmesiyle harekete geçen zararlı kod, önce telefonun işletim sistemi sürümünü kontrol etti, ardından cihazdaki güvenlik açığından yararlanarak saldırıyı gerçekleştirdi.

Saldırganlar, kullanıcının hesap bilgilerini ele geçirirken kripto para cüzdanlarını da hedef aldı. iVerify, saldırıda kullanılan zararlı yazılımı DarkSword olarak tanımladı.