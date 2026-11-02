Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

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İstanbul
Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Satışların başlamasından birkaç gün sonra, cihazı alan kullanıcılardan peş peşe şikayetler gelmeye başladı. Telefonu açarken çıtırtı benzeri sesler duyduklarını aktaran kullanıcılar, ekranın çatladığını ve ölü piksellerden oluşan parlak çizgilerin meydana geldiğini bildirdi.
Kısa sürede internet genelinde "Crackgate" olarak adlandırılan ekran kırılma şikayetleri; ABD, Kanada, Avustralya ve diğer ülkelerdeki kullanıcılardan gelen paylaşımlarla büyüdü.
Gelen yoğun bildirimlerin ardından Apple'dan resmi açıklama geldi. Şirket, "az sayıda iPhone Duo ünitesinde iç ekranı etkileyen bir sorun" yaşandığını kabul ederek arızalı cihazları AppleCare kapsamında yenileriyle değiştirmeye başladı.
Cihazın içini inceleyen popüler YouTube içerik üreticisi JerryRigEverything ise menteşe bileşenlerinden birine ait keskin köşenin, katlama ve açma hareketleri esnasında bazı cihazlarda ultra ince cam üzerine aşırı baskı uyguladığını tespit ettiğini söyledi.
Pazardaki krizi yakından takip eden Samsung ise Apple ile alay etti. Güney Koreli teknoloji devi; Kanada, Malezya, Avustralya ve diğer ülkelerde iPhone Duo'nun ekranında oluşan çatlak desenlerini taklit eden reklamlar yayınladı. Reklamda Samsung, 2019 yılındaki ilk Galaxy Fold modelinden bu yana katlanabilir telefon ürettiğini ve halihazırda 8. nesle ulaştığını hatırlattı.
Şirket ayrıca Galaxy Fold 8 modelinin iPhone Duo’ya kıyasla daha ince ve daha hafif yapıda olduğunu da reklam mesajlarında özellikle vurguladı.