Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

SAMSUNG, APPLE'IN EKRAN ÇATLAKLARINI REKLAMLARINA TAŞIDI

Pazardaki krizi yakından takip eden Samsung ise Apple ile alay etti. Güney Koreli teknoloji devi; Kanada, Malezya, Avustralya ve diğer ülkelerde iPhone Duo'nun ekranında oluşan çatlak desenlerini taklit eden reklamlar yayınladı. Reklamda Samsung, 2019 yılındaki ilk Galaxy Fold modelinden bu yana katlanabilir telefon ürettiğini ve halihazırda 8. nesle ulaştığını hatırlattı.