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Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:51
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1
Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Satışların başlamasından birkaç gün sonra, cihazı alan kullanıcılardan peş peşe şikayetler gelmeye başladı. Telefonu açarken çıtırtı benzeri sesler duyduklarını aktaran kullanıcılar, ekranın çatladığını ve ölü piksellerden oluşan parlak çizgilerin meydana geldiğini bildirdi.

2
Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

Kısa sürede internet genelinde "Crackgate" olarak adlandırılan ekran kırılma şikayetleri; ABD, Kanada, Avustralya ve diğer ülkelerdeki kullanıcılardan gelen paylaşımlarla büyüdü.

3
Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

APPLE EKRAN ARIZASINI KABUL ETTİ

Gelen yoğun bildirimlerin ardından Apple'dan resmi açıklama geldi. Şirket, "az sayıda iPhone Duo ünitesinde iç ekranı etkileyen bir sorun" yaşandığını kabul ederek arızalı cihazları AppleCare kapsamında yenileriyle değiştirmeye başladı.

4
Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

Cihazın içini inceleyen popüler YouTube içerik üreticisi JerryRigEverything ise menteşe bileşenlerinden birine ait keskin köşenin, katlama ve açma hareketleri esnasında bazı cihazlarda ultra ince cam üzerine aşırı baskı uyguladığını tespit ettiğini söyledi.

5
Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

SAMSUNG, APPLE'IN EKRAN ÇATLAKLARINI REKLAMLARINA TAŞIDI

Pazardaki krizi yakından takip eden Samsung ise Apple ile alay etti. Güney Koreli teknoloji devi; Kanada, Malezya, Avustralya ve diğer ülkelerde iPhone Duo'nun ekranında oluşan çatlak desenlerini taklit eden reklamlar yayınladı. Reklamda Samsung, 2019 yılındaki ilk Galaxy Fold modelinden bu yana katlanabilir telefon ürettiğini ve halihazırda 8. nesle ulaştığını hatırlattı.

6
Samsung, ekranı kırılan iPhone Duo ile alay etti

Şirket ayrıca Galaxy Fold 8 modelinin iPhone Duo’ya kıyasla daha ince ve daha hafif yapıda olduğunu da reklam mesajlarında özellikle vurguladı.

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