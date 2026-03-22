Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İş dünyasında yapay zeka kıyımı sürüyor: 45 bin çalışan kapı önüne koyuldu

Teknoloji sektöründe, 2026'nın başından itibaren şirketlerin yapay zekaya uyum sağlama çabaları doğrultusunda 45 bini aşkın personel işten çıkarıldı. Amazon, 16 bin kurumsal çalışanını işten çıkararak tarihindeki en büyük küçülmeyi yaşarken; Block, Dell ve Atlassian gibi devler de binlerce kişiyle yollarını ayırdı.

Murat Makas
22.03.2026
saat ikonu 10:38
22.03.2026
saat ikonu 10:38

Teknoloji devi firmalar, odaklı yeniden yapılanma süreçleri kapsamında yılın ilk aylarında dünya çapında on binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. İş gücündeki daralma, yapay zekanın istihdam üzerindeki somut etkilerini gözler önüne seriyor.

Yapay zeka odaklı yeniden yapılanma süreçleri nedeniyle Amazon, Block, Dell ve Atlassian gibi teknoloji devleri, yılın ilk aylarında on binlerce çalışanını işten çıkardı.
Teknoloji firmaları, yapay zeka odaklı yeniden yapılanma kapsamında yılın ilk aylarında dünya genelinde on binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı.
Sadece ocak ayından itibaren küresel çapta 45 binden fazla pozisyon ortadan kaldırıldı.
Amazon, ocakta 16 bin kurumsal çalışanının işine son verirken, Block personelinin yaklaşık %40'ına denk gelen 4 binden fazla çalışanını işten çıkardı ve CEO bu durumu yapay zeka kapasitesiyle ilişkilendirdi.
Dell ve Atlassian da yapay zeka gelişimini finanse etmek ve verimliliği artırmak amacıyla binlerce çalışanın işine son verdi.
Sadece ocak ayından itibaren küresel çapta 45 bini aşkın pozisyon ortadan kaldırıldı. dalgasında aslan payı ise Amazon'a ait. E-ticaret ve devi, Ekim 2025'ten itibaren yaklaşık 30 bin pozisyonu tasfiye ettiği geniş çaplı planın bir parçası olarak ocakta 16 bin kurumsal çalışanının işine son verdiğini doğruladı.

Amazon'un insan deneyimi ve teknolojiden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Beth Galetti, atılan adımı "katmanları azaltarak, sahiplenmeyi artırarak ve bürokrasiyi ortadan kaldırarak organizasyonu güçlendirme çabası" sözleriyle savundu.

BLOCK, İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 40'INI KAYBETTİ

Square ve Cash App'in sahibi Block, şubat sonlarında personelinin neredeyse yüzde 40'ına denk gelen 4 bini aşkın çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Alınan kararla birlikte firmanın personel sayısı 10 binden 6 bin civarına geriledi. CEO Jack Dorsey, tasfiye adımının doğrudan yapay zeka kapasitesiyle ilgili olduğunu gizlemedi.

Hissedarlara yazdığı mektupta Dorsey, "Yapay zeka araçları bir şirket kurmanın ve yönetmenin anlamını değiştirdi" ifadelerine yer verdi ve ekledi: "İnşa ettiğimiz araçları kullanan çok daha küçük bir ekip, daha fazlasını çok daha iyi yapabilir." Açıklamanın ardından Block hisselerinin yüzde 20'nin üzerinde değer kazanması dikkat çekti.

DELL VE ATLASSİAN DA FURYAYA KATILDI

Dell Technologies'in iş gücü 2026 mali yılında yaklaşık 11 bin kişi azalarak 97 bin seviyesine indi. Yüzde 10'luk düşüş, şirket nezdinde art arda üçüncü yıla yayılan küçülmeyi temsil ediyor. Avustralyalı Atlassian ise 11 Mart'ta yapay zeka gelişimini ve kurumsal satışları finanse etmek amacıyla personelinin yüzde 10'una denk gelen yaklaşık 1.600 rolü iptal edeceğini açıkladı.

Atlassian CEO'su Mike Cannon-Brookes, durumu "Yapay zekanın ihtiyaç duyduğumuz beceri karmasını veya belirli alanlarda gereken rol sayısını değiştirmediğini iddia etmek samimiyetsizlik olur" şeklinde özetledi.

ABD'de yeni F-35 hüsranı! Dev projenin perde arkası: Radar sistemi olmayacak
