Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İşte karşınızda yapay zekâların yapay zekâsı

Nvidia, Nemotron 3 Super modeliyle agentic AI tarafında çıtayı yukarı taşıdı. 1 milyon token’lık bağlam penceresi, hibrit Mamba-MoE mimarisi ve test sonuçlarıyla model, açık kaynak dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İşte karşınızda yapay zekâların yapay zekâsı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 11:25

Nvidia, açık kaynaklı büyük dil modelleri yarışında elini daha da güçlendiren yeni modelini tanıttı: Nemotron 3 Super. Özellikle ajan tabanlı yapay zekâ uygulamaları için geliştirilen model, sadece teknik özellikleriyle değil, sahadaki performansıyla da öne çıkıyor.

İşte karşınızda yapay zekâların yapay zekâsı

1 milyon token’lık dev bağlam penceresiyle gelen Nemotron 3 Super, AI ajanlarının daha uzun ve karmaşık görevleri daha tutarlı şekilde yerine getirmesini hedefliyor. Açıkçası bu, özellikle çok katmanlı iş akışlarında ciddi bir fark yaratabilecek türden bir yenilik.

HİBRİT MİMARİYLE VERİMLİLİK ÖNE ÇIKIYOR

Modelin en dikkat çeken taraflarından biri, Nvidia imzası taşıyan hibrit Mamba-MoE mimarisi. Burada amaç yalnızca daha güçlü olmak değil, aynı zamanda daha verimli çalışmak. Geleneksel MoE modellerinden farklı olarak Mamba katmanları, veriyi State Space Model üzerinden lineer biçimde işliyor. Böylece gereksiz bilgilerin bağlam penceresine dolmasının önüne geçiliyor. Bu da modelin, kullanıcının iş yüküne daha uygun bir bağlam oluşturmasını ve agentic yanıtları daha isabetli üretmesini sağlıyor.

İşte karşınızda yapay zekâların yapay zekâsı

Bir başka dikkat çekici nokta da şu: Hibrit yapıda Mamba katmanları, bellek ve hesaplama verimliliğinde 4 kat avantaj sunuyor. Transformer katmanları ise işin akıl yürütme tarafını destekliyor. Yani model sadece hızlı değil, aynı zamanda düşünme tarafında da iddialı. Nemotron 3 Super toplamda 120 milyar parametreye sahip. Ancak çıkarım sırasında bunların yalnızca 12 milyarı aktif olarak kullanılıyor. Nvidia’nın eklediği Latent MoE tekniği de burada devreye giriyor. Sistem, doğruluğu artırmak için dört uzman parametreyi tek bir parametre maliyetiyle aktive ediyor. Sonuçta bir sonraki token üretilirken hem hız hem de doğruluk tarafında önemli bir kazanım elde ediliyor. Üstelik modelin çoklu token tahmini özelliği de var. Bu özellik sayesinde sistem, birden fazla kelimeyi aynı anda tahmin edebiliyor. Nvidia’ya göre bu yaklaşım, çıkarım hızını 3 kat artırıyor.

1 MİLYON TOKEN’LIK PENCERE NE ANLAMA GELİYOR?

Nemotron 3 Super’in 1 milyon token’lık bağlam penceresi, onu açık kaynaklı modeller arasında oldukça farklı bir yere koyuyor. Karşılaştırmak gerekirse, Kimi 2.5’in bağlam penceresi bu modelin yaklaşık dörtte biri seviyesinde kalıyor. Ajan tabanlı sistemlerde bağlam penceresi büyüdükçe, modelin daha fazla bilgiyi aynı anda takip etmesi mümkün hale geliyor. Bu da yanıtların daha tutarlı, daha güçlü ve görev odaklı olmasını sağlıyor. Biraz da bu yüzden Nemotron 3 Super, açık kaynak LLM’ler içinde ayrı bir kulvara yerleşmiş durumda.

İşte karşınızda yapay zekâların yapay zekâsı

Nvidia, modeli OpenClaw platformu üzerinden PinchBench testlerinde denedi. Ortaya çıkan sonuçlar da dikkat çekici. Nemotron 3 Super, testlerin tamamında yüzde 85,6 başarı oranı elde etti. Bu skor; Opus 4.5, Kimi 2.5 ve GPT-OSS 120b gibi modellerin üzerine çıkıyor. Özellikle tek bir GPU ile geniş kapsamlı iş yükleri çalıştırmak isteyenler için modelin sunduğu tablo oldukça iddialı görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD yerin dibine nükleer santral kuruyor
Amazon’a 1,2 milyar euroluk vergi kaçırma suçlaması
Ayasofya’nın Hattatı 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye büyük vefa!
ETİKETLER
#yapay zeka
#nvıdıa
#Büyük Dil Modeli
#Nemotron 3 Super
#Ajan Tabanlı Ai
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.