James Webb Uzay Teleskobu evreni aydınlatıyor! Tarihe geçecek süpernova keşfi

17 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:01

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, insanlık tarihine geçecek yeni bir keşfe daha imza attı. James Webb, 350 yıl önce patlayan bir süpernovanın ışık yankısını görüntüledi.

James Webb Uzay Teleskobu, etkileyici bir keşfe daha imza attı. Cassiopeia Takımyıldızı'nda yer alan bir süpernova kalıntısı, geçmişte gerçekleşen bir yıldız patlamasının çarpıcı izlerini ortaya koydu.

ScitechDaily'de yer alan habere göre; patlama sırasında yayılan yoğun X-ışınları ve morötesi ışık, uzaydaki gaz ve toz bulutlarını ısıtarak parlak bir ışık yaydı. Bunu da NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu görüntüledi. Yapılan incelemelerde; daha önce tespit edilemeyen düğüm, katman ve bulut yapıları gözlemlendi.

"BU KADAR AYRINTILI BİR GÖRÜNTÜ BEKLEMİYORDUK"

Araştırma ekibinden Dr. Jacob Jencson yaptığı açıklamada; “Bu kadar ayrıntılı bir görüntü beklemiyorduk. Gördüğümüz katmanlar, adeta bir soğanın halkaları gibi” ifadelerini kullandı.

"3D ANALİZ YAPMAMIZI SAĞLAYACAK"

Bilim insanlar, elde edilen bu verilerin yıldızlararası manyetik alanlar ve galaksilerdeki toz dinamikleri üzerine yeni bilgiler sunacağını düşünüyor. Araştırma ekibinden diğer bir isim Dr. Armin Rest ise “Bu çalışma, uzayda bulunan yapıların üç boyutlu analizini yapmamıza olanak tanıyor; tıpkı bir tıbbi tomografi taraması gibi” ifadelerini kullandı.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) iş birliğiyle geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu, evrenin sırlarını çözmeye devam ediyor. Bilim insanları, gelecekte gerçekleştirilecek gözlemlerle yıldız patlamalarının uzaydaki etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi hedefliyor.