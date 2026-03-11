Menü Kapat
 | Ömer Faruk Dogan

Kamu kurumlarına yapay zeka dopingi: TÜBİTAK düğmeye bastı

TÜBİTAK desteğiyle kamu kurum ve kuruluşlarının finanstan iklim değişikliğine, akıllı tarımdan gıda ve hayvancılığa kadar pek çok alanda ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümleri geliştirilecek. Projen kapsamında detaylar belli oldu.

Kamu kurumlarına yapay zeka dopingi: TÜBİTAK düğmeye bastı
AA
11.03.2026
11.03.2026
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () kamuda projelerinin hızlanmasını sağlayacak. Finanstan tarıma kadar pek çok kritik sahada yapay zeka temelli çözümlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

TÜBİTAK'tan alınan bilgilere göre, kamunun ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, yapay zeka alanındaki bilgi birikiminin bu çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının müşteri kurum olarak yer aldığı Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı'na çıkıldı.

Çağrı kapsamındaki tematik alanlar, finans, e-ticaret, akıllı eğitim teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, iklim değişikliği, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık olarak belirlendi.

Kamu kurumlarına yapay zeka dopingi: TÜBİTAK düğmeye bastı

ÇAĞRI SÜRECİ ÜÇ AŞAMADA TAMAMLANACAK

Çağrının ilk aşamasında ihtiyaç sahibi kamu kurumlarından başvurular alınacak, ardından oluşturulacak komisyon tarafından bu başvurular arasında belirlenmiş kriterler doğrultusunda önceliklendirme yapılacak. Son aşamada da belirlenen teknik isterlere uygun şekilde yürütücü kuruluşlarca hazırlanan proje başvuruları kabul edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka tabanlı ihtiyaçlarını gidermek ve geliştirilecek teknolojilerin ticarileştirilmesinin kolaylaştırılması amacıyla yapay zeka üzerine çalışan özel sektör veya kamu birimlerinin "proje yöneticisi kuruluş" statüsünde olması gerekecek. Konsorsiyum yapısına, geliştirilecek teknolojinin niteliğine bağlı olarak üniversiteler de "proje yürütücüsü kuruluş" sıfatıyla dahil edilebilecek.

Çağrı kapsamında yapay zeka temelli proje ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının, 2 Nisan'a kadar Siber Güvenlik Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerekecek.

Kamu kurumlarına yapay zeka dopingi: TÜBİTAK düğmeye bastı

10 FARKLI KAMU KURUMU SEÇİLDİ

Başvurularda tematik alanlara uygunluk, AR-GE niteliği taşıması, kamusal faydanın yüksekliği gibi kriterler dikkate alınacak. Yapılacak önceliklendirmeyle her kamu kurumu için en fazla bir olmak üzere en fazla 10 farklı kamu kurumunun ihtiyacı için teknik isterler dokümanı hazırlanacak ve başvurulara açılacak.

Başvuruların önceliklendirilmesinde, ihtiyaç sahibi kamu kurumunun proje bütçesi için eş finansman sağlaması tercih sebebi olacak.

Her bir proje sonucunda kazanılan bilgi birikiminin ekosistemdeki diğer kuruluşlara ve alanlara aktarımı için TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü altında yer alan iş analiz birimleri ve transfer laboratuvarları kullanılacak. İş analiz birimleri, benzer projelerden elde edilen kazanımları ve öğrenilmiş dersleri projeler arasında yaygınlaştıracak.

Çağrı, hazırlanacak proje önerileri için ise 6 Ağustos'ta kapanacak. Başvurulan projenin bütçesi, eş finansman hariç en fazla 15 milyon lira olacak.

Avrupalı yapay zeka şirketi Mistral'den Fransız ordusuyla anlaşma
Solak olmanın çok az bilinen bir avantajı ortaya çıktı! Bilim insanları kanıtladı
#Teknoloji
#yapay zeka
#tübitak
#ar-ge
#Kamu Projeleri
#Teknoloji
