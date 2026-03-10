Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Solak olmanın çok az bilinen bir avantajı ortaya çıktı! Bilim insanları kanıtladı

İtalyan araştırmacılar tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışma, solak bireylerin sağlaklara göre aşırı rekabetçilik eğilimlerinin daha yüksek olduğunu kanıtladı. İşte detaylar...

Solak olmanın çok az bilinen bir avantajı ortaya çıktı! Bilim insanları kanıtladı
10.03.2026
10.03.2026
İtalya'da bulunan Chieti-Pescara Üniversitesi bünyesindeki psikologlar, solak insanların diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu anlamak amacıyla geniş çaplı bir araştırmaya imza attı. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, solak bireylerin fiziksel bir beceriden ziyade zihinsel bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor.

The Independent'in haberine göre, solak insanlar toplam nüfusun yaklaşık yüzde 10,6'lık kısmını oluşturuyor. Araştırmacılar, ilk aşamada 1.100'den fazla gönüllüden el tercihlerini, motivasyon düzeylerini ve kişilik özelliklerini ölçen detaylı anketler topladı. Elde edilen veriler ışığında katılımcıların bir eli diğerine ne kadar baskın kullandığını gösteren "Yanallık Katsayısı" hesaplandı.

Solak olmanın çok az bilinen bir avantajı ortaya çıktı! Bilim insanları kanıtladı

SOLAKLAR DAHA REKABETÇİ ÇIKTI

Ardından 483 güçlü sağlak ile 50 güçlü solak seçilerek rekabetçi içgüdüleri, kaygı ve depresyon seviyelerini ölçen ikinci bir anket aşamasına geçildi.

Teorik bulguların gerçek hayattaki karşılığını görmek isteyen uzmanlar, 24 solak ile 24 sağlağı laboratuvar ortamına davet etti. Katılımcılardan dokuz küçük çiviyi yalnızca tek ellerini kullanarak bir tahtaya yerleştirmeleri istendi. Baskı altındaki hızı, el becerisini ve özgüveni ölçmek üzere tasarlanan test ilginç sonuçlar doğurdu.

Solaklar, rekabetçiliklerini ölçen testlerinden belirgin şekilde yüksek puanlar alırken, kaygı nedeniyle yarışmaktan kaçınma eğilimlerinin çok daha düşük olduğu saptandı. Ancak zihinsel alandaki keskinlik fiziksel performansa tam anlamıyla yansımadı. Çivi tahtası görevini 24 sağlaktan 11'i daha hızlı tamamladı.

Solak olmanın çok az bilinen bir avantajı ortaya çıktı! Bilim insanları kanıtladı

"AZINLIK OLMAK HAYAL KIRIKLIĞINI VE REKABET ATEŞİNİ ARTIRIYOR"

Çalışmanın yazarları, elde edilen sonuçları değerlendirirken solakların sağlaklara kıyasla belirgin derecede daha yüksek bir aşırı rekabetçi yönelime sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca araştırmacılar, toplumda azınlık bir gruba dahil olmanın solak bireylerde hayal kırıklığı seviyelerini yükseltebileceğini, yaşanan duygunun da onları çok daha sert bir şekilde mücadele etmeye ittiğini belirtiyor.

