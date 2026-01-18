Kanı 1 saniyede durduran sprey geliştirildi: Kan kaybından ölümleri azaltabilir

Güney Koreli bilim insanları kanamayı saniyeler içinde durdurabilen yeni bir teknolojiye imza attı. KAIST (Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları tarafından geliştirilen sprey formundaki özel toz, özellikle çatışma bölgelerinde ve afet alanlarında hayati önem taşıyan "altın dakikaları" verimli kullanmayı hedefliyor.

SANİYELER İÇİNDE JEL BARİYER OLUŞTURUYOR

SciTechDaily'nin haberine göre, muharebe alanlarındaki ölümlerin birçoğu ne yazık ki aşırı kan kaybından kaynaklanıyor. Bu soruna çözüm arayan ve aralarında aktif görevdeki bir binbaşının da bulunduğu KAIST ekibi, kanamayı anında kesen yeni nesil bir hemostatik ajan üretti.

Profesör Steve Park ve Profesör Sangyong Jon liderliğindeki ekibin geliştirdiği toz, doğrudan yaranın üzerine sıkıldığında kanla etkileşime giriyor. Yalnızca bir saniye gibi kısa bir sürede güçlü bir "hidrojel bariyer" oluşturan madde kan akışını anında keserek yaralıyı stabilize ediyor.

MEVCUT ÜRÜNLERİN EKSİKLERİNİ KAPATIYOR

Tıpta yaygın olarak kullanılan geleneksel yara bantları veya düz formdaki kan durdurucular, derin ve düzensiz yaralarda çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Ayrıca bu tarz ürünlerin ısı ve neme karşı hassas olması da zorlu koşullarda saklanmalarını güçleştiriyor.

Geliştirilen yeni toz formülü ise yaranın şekli veya derinliği ne olursa olsun her noktaya nüfuz edebiliyor. Böylelikle düzensiz yaralanmalarda bile tam koruma sağlanabiliyor.

SPREY NASIL ÇALIŞIYOR?

"AGCL tozu" adı verilen karışım; aljinat, gellan sakızı ve kitosan gibi biyouyumlu doğal malzemelerin kombinasyonundan oluşuyor. Kan içerisindeki kalsiyum gibi katyonlarla reaksiyona giren madde, kendi ağırlığının 7 katından fazla (yüzde 725) sıvıyı emebilme kapasitesine sahip.

Yapılan testlerde ticari rakiplerine kıyasla çok daha üstün bir yapışma gücü (40kPa) sergileyen ürün, yüksek basınçlı kanamalarda kan akışını hızlıca engelleyebiliyor. Teknolojinin en dikkat çekici yanlarından biri de saklama koşulları. Spreyin oda sıcaklığında ve nemli ortamlarda dahi iki yıl boyunca özelliğini koruduğu belirtiliyor.