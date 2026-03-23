Kanser tedavisi gören hastaların hayat kalitesini artırmak için önemli bir adım atıldı. Geliştirilen taşınabilir kompresyon kılıfı sayesinde, hastalar artık duvara bağlı devasa makineler yerine akıllı telefon boyutlarında giyilebilir bir sistem kullanabilecek.

Kanser hastaları için telefon boyutunda tedavi cihazı geliştirildi

Radyoterapi sırasında lenf düğümlerinin alınması veya zarar görmesi sonucunda sıkça karşılaşılan sıvı birikimi problemi, hastalar üzerinde kalıcı yan etkiler bırakıyor. Komplikasyon nedeniyle vücuttaki sıvı drenajını engelleyerek şişkinlik, ağrı ve hareket kaybına yol açıyor.

Mevcut sistemlerde hastalar, çok sayıda valfi kontrol eden büyük kutulara bağlı kalmak zorunda kalıyor. Maliyeti binlerce doları bulan eski tip cihazlar, terapi boyunca oturmayı zorunlu kıldığı için günlük hayatı fazlasıyla kısıtlıyor.

BOYUTU KÜÇÜK İŞLEVİ İSE BÜYÜK

Waterloo Üniversitesi'nde görev yapan bir araştırma ekibi, hantal tedavi sistemini tamamen yeniden tasarladı. Projenin prototip aşamasındaki cihazı; pompa, valfler ve mikroakışkan çipi tek bir kompakt ünitede birleştiriyor. Cihaz, özel bir kılıfa yerleştirilen hafif şişirilebilir odacıklara bağlanarak kontrollü ve hedefe yönelik basınç uyguluyor.

Makine şarj edilebilir bataryasıyla tek bir dolumla sekiz saate kadar kesintisiz çalışabiliyor. Böylece hastalar tedavi sırasında özgürce hareket edebiliyor. Sistemin temelini ise sıvıların mikroskobik kanallardaki hareketini inceleyen mikroakışkanlar bilimi oluşturuyor.

Basınç ve hava akışının son derece küçük cihazlarda bile hassasiyetle kontrol edilebileceği bir sistem geliştiren araştırmacılardan Carolyn Ren, mühendis olarak tasarladığı teknolojilerin kendi yaşam süresi içinde işe yaradığını görmek istediğini belirterek, "Böyle bir motivasyon beni doğrudan sorundan yola çıkmaya yöneltiyor" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM MALİYETİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Uzmanlar, sistemi daha da basitleştirip üreticilerle iş birliği yaparak maliyetleri ciddi oranda azaltmayı hedefliyor. En büyük amaç ise tam kapsamlı bir terapiyi güncel cihazların yarı fiyatına sunabilmek.

Ticari başarıya doğru ilerleyen çalışma, Run Ze Gao'nun da aralarında bulunduğu ekip tarafından alınan çeşitli patentlerle destekleniyor. Ekip ayrıca, giyilebilir kılıfların ötesine geçerek tedavisi daha zor bölgelerdeki şişkinlikleri giderebilmek adına yeni nesil robotik bir el geliştiriyor.