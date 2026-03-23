Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kanser hastaları için telefon boyutunda tedavi cihazı geliştirildi

Kanser hastalarının tedavi sonrasında yaşadığı sıvı birikimi sorununa çözüm getirmek amacıyla akıllı telefon büyüklüğünde giyilebilir cihaz geliştirildi. Aygıt mevcut tedavi maliyetlerini yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kanser hastaları için telefon boyutunda tedavi cihazı geliştirildi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 11:59

gören hastaların hayat kalitesini artırmak için önemli bir adım atıldı. Geliştirilen taşınabilir kompresyon kılıfı sayesinde, hastalar artık duvara bağlı devasa makineler yerine akıllı telefon boyutlarında giyilebilir bir sistem kullanabilecek.

Kanser hastaları için telefon boyutunda tedavi cihazı geliştirildi

0:00 133

Radyoterapi sırasında lenf düğümlerinin alınması veya zarar görmesi sonucunda sıkça karşılaşılan sıvı birikimi problemi, hastalar üzerinde kalıcı yan etkiler bırakıyor. Komplikasyon nedeniyle vücuttaki sıvı drenajını engelleyerek şişkinlik, ağrı ve hareket kaybına yol açıyor.

Mevcut sistemlerde hastalar, çok sayıda valfi kontrol eden büyük kutulara bağlı kalmak zorunda kalıyor. Maliyeti binlerce doları bulan eski tip cihazlar, terapi boyunca oturmayı zorunlu kıldığı için günlük hayatı fazlasıyla kısıtlıyor.

Kanser hastaları için telefon boyutunda tedavi cihazı geliştirildi

BOYUTU KÜÇÜK İŞLEVİ İSE BÜYÜK

Waterloo Üniversitesi'nde görev yapan bir araştırma ekibi, hantal tedavi sistemini tamamen yeniden tasarladı. Projenin prototip aşamasındaki cihazı; pompa, valfler ve mikroakışkan çipi tek bir kompakt ünitede birleştiriyor. Cihaz, özel bir kılıfa yerleştirilen hafif şişirilebilir odacıklara bağlanarak kontrollü ve hedefe yönelik basınç uyguluyor.

Makine şarj edilebilir bataryasıyla tek bir dolumla sekiz saate kadar kesintisiz çalışabiliyor. Böylece hastalar tedavi sırasında özgürce hareket edebiliyor. Sistemin temelini ise sıvıların mikroskobik kanallardaki hareketini inceleyen mikroakışkanlar bilimi oluşturuyor.

Basınç ve hava akışının son derece küçük cihazlarda bile hassasiyetle kontrol edilebileceği bir sistem geliştiren araştırmacılardan Carolyn Ren, mühendis olarak tasarladığı teknolojilerin kendi yaşam süresi içinde işe yaradığını görmek istediğini belirterek, "Böyle bir motivasyon beni doğrudan sorundan yola çıkmaya yöneltiyor" ifadelerini kullandı.

Kanser hastaları için telefon boyutunda tedavi cihazı geliştirildi

ÜRETİM MALİYETİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Uzmanlar, sistemi daha da basitleştirip üreticilerle iş birliği yaparak maliyetleri ciddi oranda azaltmayı hedefliyor. En büyük amaç ise tam kapsamlı bir terapiyi güncel cihazların yarı fiyatına sunabilmek.

Ticari başarıya doğru ilerleyen çalışma, Run Ze Gao'nun da aralarında bulunduğu ekip tarafından alınan çeşitli patentlerle destekleniyor. Ekip ayrıca, giyilebilir kılıfların ötesine geçerek tedavisi daha zor bölgelerdeki şişkinlikleri giderebilmek adına yeni nesil robotik bir el geliştiriyor.

ETİKETLER
#kanser tedavisi
#giyilebilir teknoloji
#Lenfödem
#Taşınabilir Kompresyon
#Mikroakışkanlar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.