Apple'ın üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir akıllı telefonu, medyada uzun süredir konuşulan isimden farklı bir adlandırmayla karşımıza çıkabilir. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından Weibo üzerinden yapılan paylaşıma göre, şirketin kitap tarzı katlanabilir cihazı "iPhone Ultra" adıyla piyasaya sürülecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Katlanabilir iPhone'un ismi beklenenden çok farklı olabilir: Apple ters köşe yaptı Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonunun, medyada konuşulan isimden farklı olarak 'iPhone Ultra' adıyla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Apple'ın katlanabilir cihazının adı 'iPhone Ultra' olabilir. iPhone Ultra'nın fiyatının 2 bin ila 2 bin 500 dolar aralığında olması bekleniyor. Cihazın eylül ile aralık ayları arasında tanıtılması öngörülüyor. Yaklaşık 5,3 ila 5,5 inç boyutlarında bir dış ekranı ve 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekranı olacak. Hem kapalı hem de açık konumlarda kullanılabilecek bir ön kamera ile çift lensli bir arka kamera kurulumu bulunacak.

Apple'ın Ultra takısını kullanması aslında pek de şaşırtıcı bir gelişme sayılmaz. Şirket halihazırda Apple Watch Ultra ve CarPlay Ultra gibi premium ürünlerinin yanı sıra, üst düzey M1 Ultra ile M3 Ultra gibi çiplerinde de aynı adlandırma stratejisini uyguluyor.

IPHONE ULTRA'NIN FİYATI DA SIZDIRILDI

Çinli üreticilerin de Apple'ın izinden giderek yaklaşmakta olan kendi katlanabilir modellerini "Ultra" takısıyla adlandırmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak rakip firmaların cihazlarının fiyat etiketi açısından daha erişilebilir olması bekleniyor. iPhone Ultra modelinin ise 2 bin ila 2 bin 500 dolar aralığında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, geride bıraktığımız mart ayında yayınladığı raporda Apple’ın OLED dokunmatik ekranlı bir MacBook ve kameralı yeni nesil bir AirPods modeli için de "Ultra" markasını değerlendirdiğini bildirmişti. İlgili gelişme, bahsi geçen etiketin ilerleyen süreçte birden fazla ürün serisine yayılabileceğini gösteriyor.

IPHONE ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ortaya çıkan son söylentilere göre, Apple'ın katlanabilir akıllı telefonunun eylül ile aralık ayları arasında tanıtılması geniş çapta bekleniyor. Cihazın yaklaşık 5,3 ila 5,5 inç boyutlarında bir dış ekrana ve 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekrana ev sahipliği yapacağı öngörülüyor.

Telefonun hem kapalı hem de açık konumlarda kullanılabilecek bir ön kamera ile çift lensli bir arka kamera kurulumu barındırması planlanıyor.

Bilgi Detay Ürün Apple Katlanabilir Akıllı Telefon Tanıtım Tarihi Tahmini Eylül - Aralık Dış Ekran Boyutu 5,3 - 5,5 inç İç Ekran Boyutu 7,8 inç Ön Kamera Hem kapalı hem de açık konumlarda kullanılabilecek Arka Kamera Çift lensli

Weibo'da üç milyondan fazla takipçisi olan Digital Chat Station, Apple ile ilgili bilgileri daha önce de doğru şekilde tahmin etmişti. Yine de paylaşılan tüm raporlarda olduğu gibi iPhone Ultra ile ilgili aktarılan detaylar şimdilik resmi olarak doğrulanmayı bekliyor.