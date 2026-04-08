Katlanabilir iPhone'un ismi beklenenden çok farklı olabilir: Apple ters köşe yaptı

Apple'ın üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir akıllı telefonu, medyada uzun süredir konuşulan isimden farklı bir adlandırmayla karşımıza çıkabilir. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından Weibo üzerinden yapılan paylaşıma göre, şirketin kitap tarzı katlanabilir cihazı "iPhone Ultra" adıyla piyasaya sürülecek.
Apple'ın Ultra takısını kullanması aslında pek de şaşırtıcı bir gelişme sayılmaz. Şirket halihazırda Apple Watch Ultra ve CarPlay Ultra gibi premium ürünlerinin yanı sıra, üst düzey M1 Ultra ile M3 Ultra gibi çiplerinde de aynı adlandırma stratejisini uyguluyor.
Çinli üreticilerin de Apple'ın izinden giderek yaklaşmakta olan kendi katlanabilir modellerini "Ultra" takısıyla adlandırmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak rakip firmaların cihazlarının fiyat etiketi açısından daha erişilebilir olması bekleniyor. iPhone Ultra modelinin ise 2 bin ila 2 bin 500 dolar aralığında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı tahmin ediliyor.
Bloomberg'den Mark Gurman, geride bıraktığımız mart ayında yayınladığı raporda Apple’ın OLED dokunmatik ekranlı bir MacBook ve kameralı yeni nesil bir AirPods modeli için de "Ultra" markasını değerlendirdiğini bildirmişti. İlgili gelişme, bahsi geçen etiketin ilerleyen süreçte birden fazla ürün serisine yayılabileceğini gösteriyor.
Ortaya çıkan son söylentilere göre, Apple'ın katlanabilir akıllı telefonunun eylül ile aralık ayları arasında tanıtılması geniş çapta bekleniyor. Cihazın yaklaşık 5,3 ila 5,5 inç boyutlarında bir dış ekrana ve 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekrana ev sahipliği yapacağı öngörülüyor.
Telefonun hem kapalı hem de açık konumlarda kullanılabilecek bir ön kamera ile çift lensli bir arka kamera kurulumu barındırması planlanıyor.
|Bilgi
|Detay
|Ürün
|Apple Katlanabilir Akıllı Telefon
|Tanıtım Tarihi Tahmini
|Eylül - Aralık
|Dış Ekran Boyutu
|5,3 - 5,5 inç
|İç Ekran Boyutu
|7,8 inç
|Ön Kamera
|Hem kapalı hem de açık konumlarda kullanılabilecek
|Arka Kamera
|Çift lensli
Weibo'da üç milyondan fazla takipçisi olan Digital Chat Station, Apple ile ilgili bilgileri daha önce de doğru şekilde tahmin etmişti. Yine de paylaşılan tüm raporlarda olduğu gibi iPhone Ultra ile ilgili aktarılan detaylar şimdilik resmi olarak doğrulanmayı bekliyor.