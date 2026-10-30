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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:05

Kulak kirinin çok az bilinen bu özelliğini öğenince kulağınızı temizlemeyi bırakacaksınız!

Bilim insanları, kulak kirinin tehlikeli kimyasallar içermeden böceklere karşı doğal ve etkili bir kalkan görevi gördüğünü kanıtladı. Makine mühendislerinden oluşan araştırma ekibi, kulak kirinin karınca gibi tırmanıcı böcekleri anında durdurabildiğini laboratuvar testleriyle ortaya koydu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Kulak kirinin çok az bilinen bu özelliğini öğenince kulağınızı temizlemeyi bırakacaksınız!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:05

Kulak kirinin böceklere karşı doğal bir bariyer işlevi gördüğü kanıtlandı. Soft Matter dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kulak kiri yapışkan ve kaygan yapısıyla böcekleri anında durdurabiliyor.

The Independent'in haberine göre, kendi ağırlığının 2 katı suyu emmesine rağmen yapışkanlığını koruyan kulak kiri, tıp dünyasında uzun süredir şüphelenilen bir özelliğiyle laboratuvar ortamında test edildi. Makine mühendislerinden oluşan bir araştırma ekibi, kulak kirinin böceklere karşı doğal bir kalkan görevi gördüğünü bilimsel olarak doğruladı.

Kulak kirinin çok az bilinen bu özelliğini öğenince kulağınızı temizlemeyi bırakacaksınız!

KULAK KİRİ TEMİZLENMELİ Mİ?

Tıbbi literatürde "serumen" (cerumen) olarak adlandırılan kulak kiri genellikle kazınarak temizlenmeye çalışılıyor. Dünya çapındaki arkeolojik alanlarda kulak kirini çıkarmak için kullanılan kazma ve kaşıklardan oluşan antik hijyen kitleri bulunuyor. Ancak bazı uzmanlar kulağın kendi kendini temizleyen bir yapıda olduğunu belirterek kulak kirinin temizlenmemesi gerektiğini savunuyor. Uzmanlara göre serumen, kulak yolunu kayganlaştırıyor, enfeksiyonlarla savaşıyor ve döküntüleri kulak zarına ulaşmadan önce yapışkan bir ağ gibi yakalıyor.

Pamuklu çubuk benzeri araçlarla müdahale etmenin, salgıyı daha derine iterek veya hassas kulak kanalını çizerek sorunları çok daha kötü bir noktaya taşıdığı ifade ediliyor.

Kulak kiri tıkanıklığı, kulaklık veya işitme cihazı kullanımıyla daha da şiddetleniyor. Yetişkinlerde kulağa yabancı cisim kaçması vakalarının büyük çoğunluğunu karınca, böcek, sinek veya hamam böceği gibi canlılar oluştururken, çocuklarda silgi gibi nesneler öne çıkıyor.

Doktora öğrencisi David Ancalle liderliğinde yürütülen çalışmada, yumuşak katıların davranışları (hidrojeller vb.) konusunda uzman olan Yuhang Hu ve öğrencisi Donjing He ile iş birliği yapıldı. Ekip, kulak kirinin kimyasından ziyade fiziğine odaklanmayı tercih etti. Kulak kirinin hiçbir tehlikeli kimyasal içermemesine rağmen böcekleri durdurduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, gerekli kulak kirini başlangıçta koyun ve tavşan gibi memelilerden elde ederken, sonrasında kendi aile üyelerinden ve çevrelerinden örnek topladı. İnsan kulağında yalnızca bir pirinç tanesi hacminde bulunan serumenin yapısı genetik faktörlere göre değişiklik gösteriyor.

Tek bir gendeki mutasyon nedeniyle Doğu Asyalılar kuru ve pullu, Afrika veya Avrupa kökenliler ise ıslak ve yumuşak kulak kirine sahip.

Kulak kirinin çok az bilinen bu özelliğini öğenince kulağınızı temizlemeyi bırakacaksınız!

KULAK KİRİ BÖCEKLERİ DURDURMAYI BAŞARDI

Bir karıncanın kulak kanalına tırmanışını simüle etmek için kenarı kulak kiriyle kaplanmış cam bir kap kullanıldı. Pürüzsüz cam yüzeylerde kendi ağırlığının 60 katını taşıyabilen ıslak vantuzlara ve zorlu yüzeyler için ayaklarında çıkıntılara sahip olan karıncalar, pürüzlü kulak kiri üzerinde yavaşlasa da ilerlemeye devam etti. Ancak pürüzsüz kulak kirine tırmanmaya çalışan karıncalar anında yere düştü.

İnsan kulak kanalına benzer boyutlarda, içi kulak kiriyle kaplanmış bir tünelde yapılan diğer testte ise salgı karıncalara yapıştı. Vücutları serumenle kaplanan karıncalar ilerlemeyi reddederek dakikalarca kendilerini temizlemeye çalıştı. Temizlenme çabalarına rağmen böceklerin ulaşılması zor bölgelerinde kulak kiri kalıntılarına rastlandı.

Elde edilen bulgular, serumenin böcek ayaklarıyla temas ettiğinde yapışma önleyici özelliklere sahip olduğunu gösterdi. İçerdiği lipitler sayesinde aynı anda hem kaygan hem de yapışkan olan kulak kiri, tıpkı ketçap, boya veya şampuan gibi fiziksel deformasyona maruz kaldığında incelen paradoksal bir yapı barındırıyor.

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#Kulak Kiri
#The Independent
#Soft Matter
#David Ancalle
#Yuhang Hu
#Teknoloji
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