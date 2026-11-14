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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 14:59

Microsoft servisleri çöktü, Dünya Sağlık Örgütü'nden kullanıcılara dikkat çeken tavsiye geldi

Microsoft’un bulut tabanlı e-posta ve planlama merkezi Exchange Online'da perşembe günü başlayan kesinti 70’ten fazla ülkede kullanıcıları etkiledi. Olayın ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kullanıcılara önemli bir çağrı yaptı.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Microsoft servisleri çöktü, Dünya Sağlık Örgütü'nden kullanıcılara dikkat çeken tavsiye geldi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 14:59

Teknoloji devi 'un bulut ve e-posta hizmetlerinde perşembe günü başlayan ve 70'ten fazla ülkede kullanıcıları etkileyen küresel kesintide sistemlerin kademeli olarak toparlandığı açıklandı.

Microsoft servisleri çöktü, Dünya Sağlık Örgütü'nden kullanıcılara dikkat çeken tavsiye geldi

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Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre kesinti, sunucuların "beklenmedik şekilde erişilemez hale gelmesinin" ardından oluşan "aşırı yük" nedeniyle meydana geldi. Şirket yaşanan aksaklığın arkasında herhangi bir siber saldırı belirtisi bulunmadığını özellikle vurguladı.

Microsoft servisleri çöktü, Dünya Sağlık Örgütü'nden kullanıcılara dikkat çeken tavsiye geldi

MICROSOFT KESİNTİSİ EXCHANGE ONLİNE'I VURDU

Microsoft'tan gelen açıklamaya göre teknik sorun, şirketin bulut tabanlı e-posta ve planlama merkezi olan Exchange Online hizmetine bağlı özellikleri doğrudan etkiledi. Exchange Online ile bağlantısı bulunmayan diğer uygulamaların sorunsuz şekilde çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Microsoft sistemleri onarmak için çalışmalarını sürdürürken, dünya çapındaki şirketler ve kurumlar iş akışlarını sürdürmek için alternatif çözümler üretmeye yöneldi.

https://x.com/WHO/status/2121168134350504357

WALL STREET GÜVENİNİ KORUDU, DSÖ'DEN UYARI GELDİ

Küresel çapta yaşanan kesintiye rağmen ABD piyasalarının erken saatlerindeki işlemlerde Microsoft hisseleri hafif bir düşüş yaşadı. 'in 3,8 trilyon dolar değerindeki teknoloji devine duyduğu güvenin sarsılmadığı bildirildi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (), cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullanıcılara ekrandan uzak kaldıkları süreyi kendi sağlıklarını geliştirmek için değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Microsoft servisleri çöktü, Dünya Sağlık Örgütü'nden kullanıcılara dikkat çeken tavsiye geldi

MİCROSOFT TARİHİNİN EN UZUN KESİNTİLERİNDEN BİRİ

Yaşanan aksaklık, Microsoft tarihindeki en uzun süreli kesintilerden biri olarak kayıtlara geçerken, şirketin hizmetlerinde 2026 yılı içinde meydana gelen ikinci büyük kesinti oldu. Microsoft geçtiğimiz ocak ayında ve geçen yılın ekim ayında "Microsoft 365" hizmetlerinde benzer sorunlar yaşamıştı.

Ayrıca şirket geçen ay Azure bulut platformunda meydana gelen ve üretkenlik yazılımları ile dünya genelinde pek çok sektörü etkileyen bir başka kesinti rapor etmişti.

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