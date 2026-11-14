Meta’nın yapay zeka asistanı Muse, gerçek kişisel asistana bir adım daha yaklaşmasını sağlayan bir yetenek kazandı. Son güncellemeyle birlikte Muse ücretli aboneliği olan kullanıcılar, telefon görüşmesi gerektiren işlerini artık yapay zekaya yaptırabiliyor.

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Yapay zeka artık sizin yerinize telefonda konuşabilecek: İşletmelerden randevu alabiliyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 116

Meta Yapay Zeka Direktörü Alexandr Wang yaptığı açıklamada, yeni özelliğin restoran rezervasyonu yapma, randevu planlama ve kullanıcıların "yapmak istemediği diğer aramaları" yürütme konusunda işletmelerle iletişime geçebildiğini belirtti. Özelliğin ek jetonlar ve ekstra işlevler sunan ayrı bir Muse aboneliği satın alan kullanıcılara sunulduğu ifade edildi.

GÖRÜŞME SIRASINDA YAPAY ZEKA OLDUĞUNU AÇIKÇA SÖYLEMİYOR

Özelliğe önceden erişim sağlayan bazı kullanıcılar, Muse'un telefon görevlerini rahat şekilde tamamladığını aktardı. Meta Superintelligence çalışanı Matt Schlicht, yapay zeka ajanının bir Volvo bayisiyle yaptığı telefon görüşmesinin canlandırmasını paylaştı. Schlicht, asistanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almak için telefonda bekleme hattında bile kaldığını vurguladı.

Paylaşılan görüşme kaydında dikkat çeken bir detay ise Muse'un kendisini açıkça bir yapay zeka ajanı olarak tanıtmaması oldu. Asistan görüşme sırasında yalnızca kullanıcı adına aradığını ve konuşmayı yazıya döktüğünü belirtmekle yetindi.

MUSE 10 MİLYON KULLANICIYI AŞTI

Meta'nın verilerine göre halihazırda 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Muse için yeni özellikler düzenli olarak yayınlanmaya devam ediyor. Kullanıcılar artık gelen kutularına tam erişim izni vermek zorunda kalmadan önemli e-postalara dahil etmek için yapay zeka ajanlarına özel e-posta adresi de tanımlayabiliyor.

Öte yandan Meta, yapay zekaya telefon görüşmesi yaptırma alanında ilk adımı atan şirket değil. Google daha önce Pixel telefonlar için "Call For Me" gibi benzer özellikler sunmuştu. Instinct de yakın zamanda karmaşık görüşmeleri yönetmek üzere tasarlanan "Concierge" özelliğini kullanıma almıştı.