Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Milyonların beklediği GTA 6 hakkında şaşırtan karar! Oyunda o detay kesinlikle yer almayacak

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto 6 içerisinde gerçek dünya markalarının veya ürün yerleştirmelerinin bulunmayacağını kesin bir dille açıkladı. Şirket, oyunun hiciv dolu kurgusal evrenini korumak adına atmosferi bozacak ticari ortaklıklardan uzak durmayı tercih ediyor.

Milyonların beklediği GTA 6 hakkında şaşırtan karar! Oyunda o detay kesinlikle yer almayacak
GİRİŞ:
04.05.2026
17:27
04.05.2026
17:27

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, oyun dünyasının merakla beklediği hakkında oyuncuları rahatlatacak bir açıklama yaparak yapımda gerçek markaların v e ürün yerleştirmelerin bulunmayacağını vurguladı.

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto 6'da gerçek markaların ve ürün yerleştirmelerin bulunmayacağını açıkladı.
Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'da gerçek markaların ve ürün yerleştirmelerin olmayacağını belirtti.
Zelnick, NBA 2K serisindeki reklam entegrasyonlarının şirkete devasa bir ekonomik katkı sağlamadığını ifade etti.
Grand Theft Auto evreninin kurgusal ve hiciv üzerine kurulu olduğunu, gerçek ürünlerin inandırıcılığı zedeleyeceğini savundu.
Zelnick, aşırı ürün yerleştirmenin bir felakete dönüşebileceğini bir televizyon dizisi örneğiyle açıkladı.
Take-Two Interactive'in tepe yöneticisi Strauss Zelnick, Grand Theft Auto 6'ya yönelik ürün yerleştirme iddialarına son noktayı koydu. Şirketin diğer popüler serisi NBA 2K içerisinde reklamların yer alması, oyuncuların kafasında bazı soru işaretleri bırakmıştı.

Geçmişte The Game Business ile gerçekleştirdiği bir röportajda reklam entegrasyonlarına değinen Zelnick, markalarla yapılan anlaşmaların şirkete devasa bir ekonomik katkı sağlamadığını belirtmişti. Yönetici, gelecekteki oyunlarda özellikle de tarihlerinin en büyük lansmanı olacak 'da reklamların yer almasını beklemediğini dile getirmişti.

Zelnick'e göre şirket, reklam entegrasyonlarına her oyun özelinde ayrı bir stratejiyle yaklaşıyor ve oyunlara reklam ekleme konusunda bir baskı hissetmiyor.

OYUNUN ATMOSFERİ BOZULMAYACAK

Zelnick, marka iş birlikleri konusunda herhangi bir risk almadıklarını vurguladı. Grand Theft Auto evreninin tamamen hiciv üzerine kurulu kurgusal mekanlardan ve markalardan oluştuğunu hatırlatan yönetici, gerçek dünyadan ürünlerin oyuna eklenmesinin genel inandırıcılığı zedeleyeceğini savundu.

Ayrıca aşırı ürün yerleştirmenin bir felakete dönüşebileceğine dikkat çekmek adına ismini vermediği bir televizyon dizisini örnek gösterdi. Sektör analisti Matthew Ball ise State of Video Gaming raporunda ve The Game Business podcast yayınında, reklamların er ya da geç tüm uygun alanlara ulaşacağını öngörüyor. Ancak görünüşe bakılırsa devasa bütçeli GTA 6, bu öngörünün dışında kalarak reklam yüzeyi olmaktan kaçınacak.

