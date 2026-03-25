Akıllı telefon dünyasında bir dönemin sonu geldi. Xiaomi, yıllar önce piyasaya sürdüğü ve zamanla dünya çapında 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan meşhur işletim sistemi arayüzü MIUI'a veda etti. Şirket, HyperOS güncellemesini duyurmasının ardından milyonlarca cihazı yeni ekosisteme geçirirken, eski modelleri yavaş yavaş emekliye ayırmaya başlamıştı.

MIUI devri resmen kapandı: Xiaomi, meşhur arayüzünün fişini sonsuza dek çekti

Yine de Redmi A2 ve Redmi A2+ modelleri, 2026 yılına kadar güncelleme almaya devam ediyordu. Her iki cihaz da Android 13 tabanlı ana işletim sistemi yükseltmesinin yanı sıra güvenlik yamalarını almayı sürdürdü. Aralık ayında V14.0.44.0.TGOMIXM sürümüyle son güncellemelerini alan telefonlar için resmi web sitesinde belirtilen son kullanım tarihi 24 Mart 2026 olarak kayıtlara geçmişti.

MIUI DEVRİ BİTTİ

Artık o gün geldi çattı. Kalan son MIUI tabanlı cihazların da resmi olarak güncelleme desteği kesildi. Bu bağlamda üçüncü taraf Android telefonlar için özel bir ROM projesi olarak serüvenine başlayan MIUI dönemi tamamen rafa kalkmış oldu.

MIUI, Xiaomi'nin herhangi bir cihaz piyasaya sürmeden önceki ilk ürünüydü. Ağustos 2010'da Android 2.2 Froyo tabanlı olarak tanıtılan arayüz, haftalık Beta güncellemeleri ve modlama desteğiyle kısa sürede dikkat toplamıştı. Stok Android sadeliği yerine kullanıcıya yönelik özelleştirmelere odaklanan yazılım; telefon, mesajlaşma, galeri gibi temel işlevler için kendi uygulamalarını barındırıyordu. Ayrıca rakiplerinden çok önce simgeleri, yazı tiplerini ve kilit ekranlarını değiştirebilen güçlü bir tema motoruna sahipti.

İkinci Alan, Çift Uygulamalar, Uygulama Kilidi ve dahili arama kaydı gibi özelliklere sahip MIUI'ın artan popülerliğinin ardından Xiaomi, kendi adını taşıyan telefonları Çin'de piyasaya sürerek mobil cihaz pazarına adım attı ve sonrasında küresel pazarlara açıldı.

Arayüz; 2015'te 100 milyon, 2018'de 200 milyon ve Kasım 2021 itibarıyla dünya çapında 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını aştı. Zirve noktasında, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i MIUI çalıştıran bir Xiaomi, Redmi veya POCO cihazı kullanıyordu.

DEĞİŞİMİN ARKASINDAKİ NEDEN: HYPEROS

Ekim 2023'te Xiaomi yönetimi, MIUI'ın yerini yepyeni bir işletim sistemi olan HyperOS'in alacağını resmen duyurdu. Birkaç gün sonra da HyperOS önceden yüklenmiş ilk telefon olan Xiaomi 14 modeli tanıtıldı.

HyperOS'e geçiş kararı aniden alınmadı. Entegre bir sistem çerçevesi aracılığıyla tüm ekolojik cihazları ve uygulamaları desteklemek amacıyla 2014 yılında keşif amaçlı geliştirmelere, 2017 yılında ise Ar-Ge çalışmalarına başlanmıştı. Şu anda Xiaomi'nin bütün akıllı telefon, tablet vb. cihazlarında HyperOS arayüzü çalışmakta.