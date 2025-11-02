NASA astronotları maaş almadan çalışıyor! Artemis 2 görevi için büyük fedakarlık

NASA dört ay sonra fırlatılması planlanan ve Ay'a yarım asırdan fazla bir süredir yapılacak ilk insanlı görev olma özelliğini taşıyan Artemis 2 için hummalı bir hazırlık yürütüyor. Ancak tarihi görevin hazırlık süreci, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle zorlu bir dönemeçten geçiyor.

ARTEMİS 2 GÖREVİ İÇİN TEK KURUŞ ALMADAN ÇALIŞIYORLAR

Bir NASA yetkilisinin Futurism'e yaptığı açıklamaya göre, ajans personeli ve hatta hayatlarını riske atarak tarihi göreve hazırlanan astronotlar dahi şu an maaş almadan çalışıyor. Yetkili, ödeme yapılmamasına rağmen çalışanların göreve devam etme isteğinin, uzay ajansı personelinin olağanüstü bağlılığını ve tutkusunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Artemis 2 görevinde çalışan taşeron firmalar şu an için ödeme almaya devam ediyor. Ancak bu fonun da kısa süre içinde tükeneceği belirtiliyor. Bir NASA kaynağı, Ars Technica'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Artemis 2 ile ilgili tüm çalışmaların hem mülkiyeti koruması hem de planlanmamış kapatma ve yeniden başlatma işlemlerinin mürettebata getireceği risklere karşı koruma sağlaması bekleniyor. Tüm sözleşmelerimizin finansmanı Kasım ayı başına kadar sağlanmış durumda."

Orion uzay aracı programını denetleyen Lockheed Martin Başkan Yardımcısı Kirk Shireman, kapanmanın sektörü nasıl etkilediği hakkında konuştu. Kendi şirketinin büyük bir firma olması nedeniyle güvende olduklarını dile getiren Shireman, küçük şirketlerin ve çalışanlarının maaş alamaması nedeniyle işe devam edemeyeceklerini vurguladı.

GÖREV TARİHİ RİSK ALTINDA: UZAY YARIŞINDA ÇİN AVANTAJ KAZANABİLİR

Hükümetin kapalı kalma süresi uzadıkça, görevdeki aksama riski de artıyor. Geçen ay NASA yetkilileri, Artemis 2’nin daha önce beklenenden yaklaşık iki ay önce, en erken 5 Şubat'ta fırlatılabileceğini duyurmuştu. Ancak mevcut koşullar altında ajansın bu taahhüdü sürdürüp sürdüremeyeceği belirsizliğini koruyor.

Orion'un yolculuğa çıkabilmesi için Ay ve Dünya'nın ayda yalnızca birkaç günlüğüne uygun hizalanması gerekiyor. Bu sebeple görev bir aya kadar ertelenebilir.

Sadece NASA'nın operasyonlarını ve moralini bozmakla kalmayan kapanma, ABD'nin uzay yarışındaki rakiplerine de avantaj sağlayabilir. Yetkililer, Çin'in ABD'yi Ay'a ulaşma konusunda geçebileceği yönünde defalarca uyarıda bulundu. Hükümet kapanması süresi uzadıkça bu olasılığın gerçekleşme ihtimali de artıyor.