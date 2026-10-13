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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:46

NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta rekor kırdı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki robotik keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 45,22 kilometre yol katederek Dünya dışında bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar ulaşılan en uzun sürüş mesafesi rekorunu kırdı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:46

'nın keşif aracı, 2021'de Mars'a ulaşmasından bu yana 45,22 kilometre yol katederek Kızıl Gezegen'in yüzeyinde yeni bir rekora imza attı. Araç, görevine 2004'te başlayan Opportunity'nin 15 yıla yakın sürede ulaştığı mesafeyi yaklaşık 5,5 yılda kırmış durumda.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) robotik Perseverance keşif aracı, 2021'de Mars'a vardığından beri 45.22 kilometre yol giderek "Dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı en uzun mesafeyi" kat etti.

NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta rekor kırdı

PERSEVERANCE ARACI DÜNYA DIŞI EN UZUN MESAFE REKORUNU KIRDI

NASA, otomobil boyutundaki 6 tekerlekli Perseverance keşif aracının Mars'taki misyonuna ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, keşif aracının Mars yüzeyinde 2021'den beri 45.22 kilometre yol gittiği, böylece uzay aracının Dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı "en uzun mesafeyi" kat ettiği bildirildi.

Perseverance keşif aracının, 2004'ten 2018'e kadar Mars'ta çalışma yürüten Opportunity keşif aracının 45.16 kilometre olan rekorunu geride bıraktığı vurgulandı. Görevinin 2 bin 6'ncı gününde mesafe rekoru kıran Perseverance keşif aracının, Opportunity'nin yaklaşık 15 yılda kat ettiği mesafeyi 5.5 yılda gittiği kaydedildi.

Perseverance araçlarının proje yöneticisi Steven Lee, "Görevde en fazla 12.4 mil (19.96 kilometre) sürüş öngörülmüştü. Bunu çok aştık ve tüm hareket sistemlerinin tamamen çalışır durumda olması ve uzun süreli yer testlerinin olumlu sonuçlarıyla Perseverance'ın önümüzdeki yıllarda bu rekoru daha da geliştireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Perseverance'ın Jezero Krateri'nin kenarındaki keşif çalışmaları 2028 yılının sonuna kadar devam edecek.

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#Mars
#NASA
#perseverance
#Jezero Krateri
#Opportunity
#Teknoloji
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