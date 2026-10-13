iPhone Duo para tuzağı mı? Apple’ı yerden yere vuran açıklama

1.999 DOLARLIK TELEFONDA FACE ID BİLE YOK!

Carl Pei'nin en sert eleştirilerinden biri, Apple'ın iPhone X'ten bu yana kullandığı yüz tanıma sistemi Face ID'nin yeni katlanabilir modelde yer almaması oldu. Pei'ye göre 1.999 dolar ödenen bir akıllı telefonda Face ID'nin bulunması gerekiyor. Apple ise iPhone Duo'da yüz tanıma sistemi yerine Touch ID'yi tercih etmiş durumda.

Bu tercihin arkasında katlanabilir tasarımın getirdiği fiziksel sınırlamalar olabileceği belirtiliyor. Cihaz açıldığında yalnızca 5.2 mm kalınlığa sahip. Bu da Face ID için gereken TrueDepth kamera sistemine yeterli alan bırakmıyor olabilir. Üstelik hem iç hem de dış ekranda Face ID kullanılması, iki ayrı sensör sistemini gerektirecek. Böyle bir çözümün telefonun kalınlığını artırabileceği değerlendiriliyor.