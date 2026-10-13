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iPhone Duo para tuzağı mı? Apple’ı yerden yere vuran açıklama

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:40
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1
iPhone Duo para tuzağı mı? Apple’ı yerden yere vuran açıklama

Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo, bu kez fiyatı ve donanım özellikleriyle eleştirilerin odağına yerleşti. Nothing'in CEO'su Carl Pei, 1.999 dolarlık cihazda bulunmayan özellikleri tek tek sıralayarak Apple'a yüklendi. Pei'ye göre bu kadar yüksek fiyatlı bir telefonda bazı temel özelliklerden vazgeçilmesi kabul edilebilir değil. Özellikle Face ID ve telefoto kameranın bulunmamasına tepki gösteren Pei, iPhone Duo'nun ödenen paranın karşılığını vermediğini düşünüyor.

2
iPhone Duo para tuzağı mı? Apple’ı yerden yere vuran açıklama

1.999 DOLARLIK TELEFONDA FACE ID BİLE YOK!

Carl Pei'nin en sert eleştirilerinden biri, Apple'ın iPhone X'ten bu yana kullandığı yüz tanıma sistemi Face ID'nin yeni katlanabilir modelde yer almaması oldu. Pei'ye göre 1.999 dolar ödenen bir akıllı telefonda Face ID'nin bulunması gerekiyor. Apple ise iPhone Duo'da yüz tanıma sistemi yerine Touch ID'yi tercih etmiş durumda.

Bu tercihin arkasında katlanabilir tasarımın getirdiği fiziksel sınırlamalar olabileceği belirtiliyor. Cihaz açıldığında yalnızca 5.2 mm kalınlığa sahip. Bu da Face ID için gereken TrueDepth kamera sistemine yeterli alan bırakmıyor olabilir. Üstelik hem iç hem de dış ekranda Face ID kullanılması, iki ayrı sensör sistemini gerektirecek. Böyle bir çözümün telefonun kalınlığını artırabileceği değerlendiriliyor.

3
iPhone Duo para tuzağı mı? Apple’ı yerden yere vuran açıklama

KAMERA ÖZELLİKLERİ DE CARL PEİ'Yİ TATMİN ETMEDİ

Nothing CEO'sunun eleştirileri yalnızca Face ID ile sınırlı kalmadı. Pei, Apple'ın yeni katlanabilir telefonunda kamera tarafında da önemli ödünler verdiğini savundu. Yeni iPhone 18 Pro modellerinde 18 megapiksel ön kamera bulunurken, iPhone Duo'da 12 megapiksellik bir kameraya yer verilmesi dikkat çekiyor. Pei'nin üzerinde durduğu bir başka eksiklik ise LiDAR tarayıcının bulunmaması. Özellikle düşük ışık koşullarında fotoğrafçılığa katkı sağlayan bu teknolojinin cihazda yer almaması, eleştirilen noktalar arasında.

Ancak Pei'ye göre asıl büyük eksiklik, ayrı bir telefoto kameranın olmaması. Yüksek fiyatına rağmen iPhone Duo'nun bu donanımdan yoksun olması, Nothing CEO'sunun Apple'a yönelttiği eleştirilerin merkezinde yer alıyor.

4
iPhone Duo para tuzağı mı? Apple’ı yerden yere vuran açıklama

PROFESYONEL KAMERA KONTROLLERİ DE EKSİK

Donanımdaki eksikliklerin yanı sıra yazılım tarafında da bazı sınırlamalar bulunuyor. iPhone Duo'da kullanıcıların deklanşör hızını ve diyafram açıklığını manuel olarak ayarlamasına olanak tanıyan Pro kamera kontrolleri yer almıyor.

Carl Pei, tüm bu eksiklikler bir araya geldiğinde iPhone Duo'nun 1.999 dolarlık fiyatını haklı çıkaramadığını düşünüyor. Pei'nin eleştirileri, Apple'ın katlanabilir telefonunda ince tasarım uğruna hangi özelliklerden vazgeçtiği sorusunu da gündeme taşıdı.

5
iPhone Duo para tuzağı mı? Apple’ı yerden yere vuran açıklama

TÜRKİYE FİYATI 230 BİN TL: ÖN SATIŞ 16 EKİM'DE

Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo, Türkiye'de de satışa sunulmaya hazırlanıyor. 16 Ekim'de ön siparişe açılacak cihazın Türkiye başlangıç fiyatı ise 230.000 TL olarak açıklandı. Bu fiyat etiketiyle birlikte Face ID, telefoto kamera ve gelişmiş kamera kontrollerinin bulunmaması daha da dikkat çekiyor. Carl Pei'nin eleştirileri de tam olarak bu noktada yoğunlaşıyor: Böylesine yüksek bir bedel ödenen telefonda kullanıcıların hangi özelliklerden vazgeçmek zorunda kaldığı.

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