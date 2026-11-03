Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 20 yıldan uzun süredir alçak Dünya yörüngesinde görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi'nin Dünya atmosferine girerek kontrolsüz şekilde düşmesi bekleniyor. ABD'li yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, uzay teleskobunun Dünya'ya kontrolsüz girişi en erken bu cuma günü gerçekleşebilir.

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NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 148

HABERİN ÖZETİ NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı NASA'nın 20 yıldan uzun süredir görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, Dünya atmosferine girerek kontrolsüz şekilde düşecek. ABD'li yetkililere göre uzay teleskobunun Dünya'ya kontrolsüz girişi en erken bu cuma günü gerçekleşebilir. Gözlemevinin atmosfere girişi sırasında büyük oranda yanarak yok olması tahmin ediliyor ancak aynalar ve tungstenden üretilen parçalar gibi bazı bileşenlerin yeryüzüne ulaşma ihtimali var. Parçaların düşebileceği tahmin edilen bölgeler arasında Afrika, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın belirli bölgeleri bulunuyor, ancak enkaz parçalarının kuvvetle muhtemel okyanusa düşeceği belirtiliyor. Swift'in yörüngesini düzeltme amacıyla temmuz ayında başlatılan kurtarma operasyonu başarısızlıkla sonuçlandı.

Gözlemevinin atmosfere girişi sırasında büyük oranda yanarak yok olacağı tahmin ediliyor. Ancak ABD Uzay Kuvvetleri'nin tahminlerine göre aynalar ve tungstenden üretilen parçalar gibi bazı bileşenlerin atmosferdeki sürtünmeyi aşarak yeryüzüne ulaşma ihtimali var.

SWİFT TELESKOBU NEREYE DÜŞECEK?

Uzay Kuvvetleri, parçaların nereye düşebileceğini belirlemek için gözlemevinin yörüngesini anlık olarak takip ediyor. Yetkililer; Afrika, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın belirli bölgelerinin etkilenme ihtimali bulunduğunu, ancak hayatta kalan enkaz parçalarının kuvvetle muhtemel okyanusa düşeceğini belirtiyor.

Swift'in kontrol ekibinden sorumlu Pennsylvania Eyalet Üniversitesi astronomu John Nousek, emektar teleskobun ömrünü gürültülü bir sonla tamamlayacağını ifade etti. Nousek açıklamasında, "Bu günün geleceğini Swift fırlatılmadan önceden beri biliyorduk. En azından alçak Dünya yörüngesinde yukarı çıkan her şey eninde sonunda aşağı inmek zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

KURTARMA GÖREVİ BAŞARISIZ OLDU

Neil Gehrels Swift Gözlemevi, 20 Kasım 2004 tarihinde Delta II roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Astrofizikçi Neil Gehrels liderliğindeki misyon, gama ışını patlamaları olarak bilinen son derece yüksek enerjili kozmik olayları incelemek üzere görevlendirilmişti. Süreç içinde teleskop, elektromanyetik spektrumun diğer bölümlerindeki geçici olayları gözlemleyen genel amaçlı bir gözlemevi olarak da hizmet verdi.

Asli görevinin yalnızca 2 yıl sürmesi planlanan teleskop, 21 yıl 11 ay boyunca kesintisiz şekilde operasyonlarını sürdürdü. Son yıllarda artan Güneş aktivitesinin Dünya atmosferini genişletmesi sebebiyle teleskobun yörüngesi bozulmaya başladı.

NASA ve Katalyst Space Technologies, Swift'in bozulan yörüngesini robotik bir araç vasıtasıyla düzeltmek amacıyla temmuz ayında kurtarma operasyonu başlattı. Ancak başarısızlıkla sonuçlandı ve robotik araç Eylül 2026'da Dünya'ya geri döndü.