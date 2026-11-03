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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:50

NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı

NASA'nın 20 yılı aşkın süredir görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, en erken bu cuma günü Dünya atmosferine kontrolsüz bir giriş yapacak. Atmosfere giriş sırasında büyük kısmı yanacak olan teleskobun tungsten parçaları ile aynalarının yeryüzüne veya okyanusa düşebileceği öngörülüyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:50

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın () 20 yıldan uzun süredir alçak Dünya yörüngesinde görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi'nin Dünya atmosferine girerek kontrolsüz şekilde düşmesi bekleniyor. ABD'li yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, uzay teleskobunun Dünya'ya kontrolsüz girişi en erken bu cuma günü gerçekleşebilir.

NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı

0:00 148
HABERİN ÖZETİ

NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
NASA'nın 20 yıldan uzun süredir görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, Dünya atmosferine girerek kontrolsüz şekilde düşecek.
ABD'li yetkililere göre uzay teleskobunun Dünya'ya kontrolsüz girişi en erken bu cuma günü gerçekleşebilir.
Gözlemevinin atmosfere girişi sırasında büyük oranda yanarak yok olması tahmin ediliyor ancak aynalar ve tungstenden üretilen parçalar gibi bazı bileşenlerin yeryüzüne ulaşma ihtimali var.
Parçaların düşebileceği tahmin edilen bölgeler arasında Afrika, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın belirli bölgeleri bulunuyor, ancak enkaz parçalarının kuvvetle muhtemel okyanusa düşeceği belirtiliyor.
Swift'in yörüngesini düzeltme amacıyla temmuz ayında başlatılan kurtarma operasyonu başarısızlıkla sonuçlandı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Gözlemevinin atmosfere girişi sırasında büyük oranda yanarak yok olacağı tahmin ediliyor. Ancak ABD Uzay Kuvvetleri'nin tahminlerine göre aynalar ve tungstenden üretilen parçalar gibi bazı bileşenlerin atmosferdeki sürtünmeyi aşarak yeryüzüne ulaşma ihtimali var.

NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı

SWİFT TELESKOBU NEREYE DÜŞECEK?

Uzay Kuvvetleri, parçaların nereye düşebileceğini belirlemek için gözlemevinin yörüngesini anlık olarak takip ediyor. Yetkililer; Afrika, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın belirli bölgelerinin etkilenme ihtimali bulunduğunu, ancak hayatta kalan enkaz parçalarının kuvvetle muhtemel okyanusa düşeceğini belirtiyor.

Swift'in kontrol ekibinden sorumlu Pennsylvania Eyalet Üniversitesi astronomu John Nousek, emektar teleskobun ömrünü gürültülü bir sonla tamamlayacağını ifade etti. Nousek açıklamasında, "Bu günün geleceğini Swift fırlatılmadan önceden beri biliyorduk. En azından alçak Dünya yörüngesinde yukarı çıkan her şey eninde sonunda aşağı inmek zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı

KURTARMA GÖREVİ BAŞARISIZ OLDU

Neil Gehrels Swift Gözlemevi, 20 Kasım 2004 tarihinde Delta II roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Astrofizikçi Neil Gehrels liderliğindeki misyon, gama ışını patlamaları olarak bilinen son derece yüksek enerjili kozmik olayları incelemek üzere görevlendirilmişti. Süreç içinde teleskop, elektromanyetik spektrumun diğer bölümlerindeki geçici olayları gözlemleyen genel amaçlı bir gözlemevi olarak da hizmet verdi.

Asli görevinin yalnızca 2 yıl sürmesi planlanan teleskop, 21 yıl 11 ay boyunca kesintisiz şekilde operasyonlarını sürdürdü. Son yıllarda artan Güneş aktivitesinin Dünya atmosferini genişletmesi sebebiyle teleskobun yörüngesi bozulmaya başladı.

NASA'nın Swift uzay teleskobu Dünya'ya düşüyor: Riskli bölgeler açıklandı

NASA ve Katalyst Space Technologies, Swift'in bozulan yörüngesini robotik bir araç vasıtasıyla düzeltmek amacıyla temmuz ayında kurtarma operasyonu başlattı. Ancak başarısızlıkla sonuçlandı ve robotik araç Eylül 2026'da Dünya'ya geri döndü.

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#NASA
#Uzay Kuvvetleri
#Neil Gehrels Swift Gözlemevi
#Pennsylvania Eyalet Üniversitesi
#John Nousek
#Teknoloji
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