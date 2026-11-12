Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinde biri olan Nvidia'da yasak aşk depremi yaşanıyor. Şirketin CEO'su Jensen Huang istifa etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ NVIDIA'da yasak aşk depremi: CEO Jensen Huang istifa etti Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın yasak aşk iddiaları üzerine istifa ettiği bildiriliyor. Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın istifa ettiği belirtiliyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, Nvidia yönetim kurulu Huang hakkındaki iki ayrı evlilik dışı ilişki iddiasının ardından CEO'nun görevden alınmasını değerlendiriyordu.

GÖREVDEN ALINACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Öte yandan Wall Street Journal'ın çarşamba günü yayımladığı haberde, Nvidia yönetim kurulunun Huang hakkındaki iki ayrı evlilik dışı ilişki iddiasının ardından CEO'nun görevden alınmasını değerlendirdiği iddia edilmişti.

KABUL EDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan Huang, pazar günü çalışanlarına gönderdiği bir mektupta eşini aldattığını kabul etti ve ailesi ve çalışanlarının güvenini kırdığı için özür diledi.

HİSSELER YÜZDE 10'DAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Nvidia hisseleri ABD piyasalarının açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 10'dan fazla değer kaybederken, düşüş diğer teknoloji ve yapay zeka şirketlerine de yansıdı.

TRUMP DESTEK VERMİŞTİ

Yaşanan tartışmalar, Nvidia'nın ABD yönetimiyle ilişkilerini de gündeme taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada Huang'ın ülke için son derece başarılı işler gerçekleştirdiğini söyleyerek teknoloji yöneticisine destek vermişti.