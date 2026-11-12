Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:29

NVIDIA'da yasak aşk depremi: CEO Jensen Huang istifa etti

Son dakika haberi: Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir iş kadınıyla biriyle 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa etti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
NVIDIA'da yasak aşk depremi: CEO Jensen Huang istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:29

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinde biri olan Nvidia'da yasak aşk depremi yaşanıyor. Şirketin CEO'su istifa etti.

HABERİN ÖZETİ

NVIDIA'da yasak aşk depremi: CEO Jensen Huang istifa etti

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın yasak aşk iddiaları üzerine istifa ettiği bildiriliyor.
Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın istifa ettiği belirtiliyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Nvidia yönetim kurulu Huang hakkındaki iki ayrı evlilik dışı ilişki iddiasının ardından CEO'nun görevden alınmasını değerlendiriyordu.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

GÖREVDEN ALINACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Öte yandan 'ın çarşamba günü yayımladığı haberde, Nvidia yönetim kurulunun Huang hakkındaki iki ayrı evlilik dışı ilişki iddiasının ardından CEO'nun görevden alınmasını değerlendirdiği iddia edilmişti.

NVIDIA'da yasak aşk depremi: CEO Jensen Huang istifa etti

KABUL EDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan Huang, pazar günü çalışanlarına gönderdiği bir mektupta eşini aldattığını kabul etti ve ailesi ve çalışanlarının güvenini kırdığı için özür diledi.

NVIDIA'da yasak aşk depremi: CEO Jensen Huang istifa etti

HİSSELER YÜZDE 10'DAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Nvidia hisseleri ABD piyasalarının açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 10'dan fazla değer kaybederken, düşüş diğer teknoloji ve yapay zeka şirketlerine de yansıdı.

NVIDIA'da yasak aşk depremi: CEO Jensen Huang istifa etti

TRUMP DESTEK VERMİŞTİ

Yaşanan tartışmalar, Nvidia'nın ABD yönetimiyle ilişkilerini de gündeme taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada Huang'ın ülke için son derece başarılı işler gerçekleştirdiğini söyleyerek teknoloji yöneticisine destek vermişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nvidia CEO'su Jensen Huang koltuğunu kaybedebilir! 1 trilyon dolarlık kayıp
Nvidia'da casusluk iddiası depremi! Kız arkadaşı ajan çıktı
ETİKETLER
#nvıdıa
#jensen huang
#Wall Street Journal
#Evlilik Dışı İlişki
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.