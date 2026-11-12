NVIDIA'da yasak aşk depremi: CEO Jensen Huang istifa etti

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İstanbul
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinde biri olan Nvidia'da yasak aşk depremi yaşanıyor. Şirketin CEO'su Jensen Huang istifa etti.
Öte yandan Wall Street Journal'ın çarşamba günü yayımladığı haberde, Nvidia yönetim kurulunun Huang hakkındaki iki ayrı evlilik dışı ilişki iddiasının ardından CEO'nun görevden alınmasını değerlendirdiği iddia edilmişti.
Öte yandan Huang, pazar günü çalışanlarına gönderdiği bir mektupta eşini aldattığını kabul etti ve ailesi ve çalışanlarının güvenini kırdığı için özür diledi.
Nvidia hisseleri ABD piyasalarının açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 10'dan fazla değer kaybederken, düşüş diğer teknoloji ve yapay zeka şirketlerine de yansıdı.
Yaşanan tartışmalar, Nvidia'nın ABD yönetimiyle ilişkilerini de gündeme taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada Huang'ın ülke için son derece başarılı işler gerçekleştirdiğini söyleyerek teknoloji yöneticisine destek vermişti.