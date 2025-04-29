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 | Ömer Faruk Dogan

OpenAI ChatGPT üzerinden online alışverişi başlattı

OpenAI, ChatGPT sohbet botuna alışveriş özelliği kazandırdı. Kullanıcılar artık moda, güzellik, ev eşyaları ve elektronik ürünlerinde arama yaparak, sohbet içinde ürün önerileri, fiyat bilgileri, görseller ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilecek.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 16:09

OpenAI, ChatGPT yapay zeka sohbet botundaki web arama aracı olan ChatGPT Search özelliğini, kullanıcılara gelişmiş bir çevrim içi alışveriş deneyimi sunmak için güncellediğini duyurdu.

The Verge sitesinin haberine göre, ChatGPT kullanıcıları ürün araması yaptıklarında, sohbet botu birkaç öneride bulunacak, ürünlerin görsellerini ve kullanıcı yorumlarını gösterecek ve ürünleri satın alabilecekleri web sayfalarına doğrudan bağlantılar sunacak.

OpenAI, kullanıcıların doğal bir dil kullanarak son derece spesifik sorular sorabileceğini ve buna özel sonuçlar alabileceklerini söylüyor. Şu an için moda, güzellik, ev eşyaları ve elektronik kategorilerinde denemeler yapılıyor.

OpenAI ChatGPT üzerinden online alışverişi başlattı

OpenAI, Alışveriş özelliğini pazartesi günü itibarıyla ChatGPT Pro, Plus ve Ücretsiz kullanıcıların yanı sıra platforma giriş yapmamış kullanıcılar için de, GPT-4o modeli üzerinden küresel ölçekte kullanıma sundu.

Ayrıca özellik, OpenAI'ın Google ile rekabet edebilmek için internetten ürün ve bilgi bulma deneyimini daha iyi ve kişiselleştirilmiş hale getirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Online alışveriş, Google'ın en önemli gelir kaynaklarından biri. Ancak Google Arama'da reklam öncelikli yerleşimlerin satılması, yıllar içinde ürün kalitesinin düşmesine de katkıda bulundu.

CHATGPT ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİ REKLAMSIZ OLACAK

OpenAI, ChatGPT alışveriş sonuçlarının bağımsız şekilde belirlendiğini ve bu güncellemede reklamların yer almadığını belirtiyor.

Alışveriş sonuçları; üçüncü taraf kaynaklardan alınan fiyatlandırma, ürün açıklamaları ve incelemeler gibi yapılandırılmış meta verilere dayanacak. Ayrıca ChatGPT üzerinden yapılan alışverişler sonucunda OpenAI herhangi bir komisyon geliri elde etmeyecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

ChatGPT nedir?
ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, insanlarla doğal bir dilde sohbet edebilen gelişmiş bir yapay zeka modelidir. Soruları yanıtlayabilir, metin oluşturabilir, önerilerde bulunabilir, özetleme yapabilir ve çeşitli görevlerde kullanıcıya yardımcı olabilir.
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