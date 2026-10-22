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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:44

PHP güvenlik açığından etkilenen kurumlar açıklandı: Tam liste

PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde kamu kurumlarını, hastaneleri, şirketleri ve dijital platformları harekete geçirdi. Sorundan etkilenen ülkeler belli oldu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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PHP güvenlik açığından etkilenen kurumlar açıklandı: Tam liste
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:44

İnternet altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki büyük güvenlik açığı, dünya genelinde çok sayıda kurum ve şirketin internet hizmetlerini geçici olarak durdurmasına neden oldu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kamu kurumları, hastaneler ve şirketler güvenlik önlemleri kapsamında internet sitelerini erişime kapattı.

Siber güvenlik kuruluşları da zamanında güncelleme yapamayan kurumlara etkilenen sitelerini kapatmaları çağrısında bulundu. Öte yandan PHP geliştiricileri, daha önce tespit edilen güvenlik açıklarını gidermeye yönelik yeni güncellemelerin yayınlandığı bilgisini paylaştı.

PHP güvenlik açığından etkilenen kurumlar açıklandı: Tam liste

PHP KRİZİNDEN HANGİ ÜLKELER ETKİLENDİ?

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, PHP krizinden etkilenen bazı ülkeler şöyle:

  • ALMANYA: Almanya Dijital Bakanlığı sözcüsü, federal bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcısı ITZBund'un PHP güvenlik açıklarının tespit edilmesinin ardından bazı internet sitelerini erişime kapattığını açıkladı. Sözcü, uygulamanın önlem amaçlı yapıldığını ve herhangi bir güvenlik olayının yaşandığına ilişkin bilgi bulunmadığını belirtti.
  • FRANSA: Fransa İçişleri Bakanlığı, kullanılan PHP çerçevesi için güvenlik yamasının yayınlanmasını beklerken, tedbir amacıyla valiliklerin internet sitelerinin geçici olarak erişime kapatıldığını bildirdi.
PHP güvenlik açığından etkilenen kurumlar açıklandı: Tam liste
  • BELÇİKA: Belçika Dışişleri Bakanlığı, PHP güvenlik açıklarını istismar eden siber saldırılara ilişkin haberlerin ardından ülkenin internet sitelerinin geçici olarak erişime kapatıldığını duyurdu. Belçika Siber Güvenlik Merkezi ise ülkedeki internet sitelerine yönelik herhangi bir saldırı olmadığını açıkladı.
  • HOLLANDA: Hollanda'da çok sayıda kuruluş, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin ardından kamuya açık internet sitelerini tedbir amaçlı kapattı. Erişime kapatılan platformlar arasında Rotterdam Limanı, hükümetin Overheid.nl internet sitesi, ülkenin ulusal futbol federasyonu KNVB, en büyük 5 siyasi partinin internet siteleri ve çok sayıda hastanenin online hizmetleri yer aldı.
PHP güvenlik açığından etkilenen kurumlar açıklandı: Tam liste
  • FİNLANDİYA: Finlandiya'nın devlet bilgi teknolojileri merkezi Valtori, hükümetin kamuya açık internet hizmetlerini önlem amacıyla kapattı. Kurum, güvenlik açıklarını istismar etmeye yönelik herhangi bir girişim tespit etmediğini ve hizmet kesintisinin bir veri ihlalinden kaynaklanmadığını bildirdi.
  • ÇEKYA: Çekya hükümeti, ülkenin siber güvenlik denetim kurumunun tavsiyesi üzerine resmi internet sitesini erişime kapattı. Hükümet, kararın gerekli güvenlik yamalarının uygulanması amacıyla alındığını açıkladı.
PHP güvenlik açığından etkilenen kurumlar açıklandı: Tam liste
  • WIKIMEDIA: Çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'yı işleten Wikimedia Foundation, PHP programlama dilindeki güvenlik açıklarını gidermek için çalışma yürüttüğünü açıkladı. Vakıf, yaptığı açıklamada PHP kullanan ve vakıf tarafından desteklenen tüm sistemlerin yanı sıra gönüllüler tarafından yönetilen platformların da güvenlik açıklarından etkilendiğini bildirdi.
  • JAPONYA: Japonya Maliye Bakanlığı ve Meteoroloji Ajansı, güvenlik önlemlerini uygulamak amacıyla online hizmetlerinin bir bölümünü geçici olarak askıya aldı. Japonya Ulusal Vergi Dairesi de erişime kapattı.
PHP güvenlik açığından etkilenen kurumlar açıklandı: Tam liste
  • Aracı kurum Nomura, finans kuruluşu Mitsubishi UFJ Financial Group, havayolu şirketi ANA ve East Japan Railway dahil olmak üzere çok sayıda Japon şirketi de acil önlemler kapsamında bazı internet hizmetlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.
  • İNGİLTERE: İngiliz kamu yayıncısı BBC, bazı internet portallarını erişime kapattığını bildirdi. Yayıncı ayrıca Edinburgh kentinin de aralarında bulunduğu bazı belediyelerin internet hizmetlerini devre dışı bıraktığını aktardı.
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#fransa
#Hollanda
#Belçika
#Almanya
#Php
#Teknoloji
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