Sony, yeni nesil PlayStation 6 konsolunun ne zaman piyasaya çıkacağına veya hangi fiyat etiketiyle satılacağına dair henüz karar vermiş değil. Şirketin son çeyrek finansal değerlendirme toplantısı sırasında konuşan Sony Başkanı ve CEO'su Hiroki Totoki, yükselen bileşen maliyetleri ile PlayStation 6 hakkındaki soruları cevapladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ PlayStation 6 çıkış tarihi hakkında Sony'den yeni açıklama geldi Sony, artan bileşen maliyetleri ve bellek fiyatlarının yüksek kalması beklentisi nedeniyle PlayStation 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir karar vermedi. PlayStation 6'nın ne zaman ve hangi fiyatla piyasaya sürüleceğine dair henüz bir karar verilmedi. Bellek fiyatlarının 2027 mali yılında da yüksek kalması bekleniyor. Gelecekteki PlayStation cihazlarının daha yüksek bellek kapasitesine sahip olacağı söylentileri var. Söylentiler arasında 24 GB bellekli taşınabilir bir el konsolu ve 30 GB bellekli bir PlayStation 6 sürümü bulunuyor. Artan donanım gereksinimleri ve tedarik sıkıntısı, cihazların satış fiyatını etkileyecek.

PLAYSTATION 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Toplantı esnasında bellek fiyatlarının 2027 mali yılında da sınırlı arz sebebiyle yüksek kalmasının beklendiğini vurgulayan Totoki, tahminler ışığında atılacak adımları son derece dikkatli bir şekilde ele almaları gerektiğini dile getirdi. Şirket, piyasadaki mevcut koşulları yakından takip ederek pazar stratejisini şekillendirmeyi hedefliyor.

YENİ NESİL KONSOLUN GÜÇLÜ BELLEK GEREKSİNİMLERİ

Sektörde dolaşan son söylentilere göre, Sony tarafından geliştirilen gelecekteki PlayStation cihazları çok daha yüksek bellek kapasitesine sahip olacak. İddialar arasında 24 GB bellekli taşınabilir PlayStation el konsolu ile 30 GB bellek barındıran güçlü bir PlayStation 6 sürümü yer alıyor.

Artan donanım gereksinimleri, tedarik sıkıntısıyla birleştiğinde cihazların nihai satış fiyatı üzerinde belirleyici bir etken haline geliyor.

Mevcut tabloyu özetleyen Sony Başkanı ve CEO'su Hiroki Totoki, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni konsolu ne zaman ve hangi fiyatlarla piyasaya süreceğimize henüz karar vermedik. Durumu gerçekten gözlemlemek ve takip etmek istiyoruz. Arz eksikliğinin devam edecek olması nedeniyle bellek fiyatlarının 2027 mali yılında da çok yüksek olması bekleniyor."