PlayStation 6 çıkış tarihi hakkında Sony'den yeni açıklama geldi

Sony, yeni nesil PlayStation 6 konsolunun ne zaman piyasaya çıkacağına veya hangi fiyat etiketiyle satılacağına dair henüz karar vermiş değil. Şirketin son çeyrek finansal değerlendirme toplantısı sırasında konuşan Sony Başkanı ve CEO'su Hiroki Totoki, yükselen bileşen maliyetleri ile PlayStation 6 hakkındaki soruları cevapladı.
Toplantı esnasında bellek fiyatlarının 2027 mali yılında da sınırlı arz sebebiyle yüksek kalmasının beklendiğini vurgulayan Totoki, tahminler ışığında atılacak adımları son derece dikkatli bir şekilde ele almaları gerektiğini dile getirdi. Şirket, piyasadaki mevcut koşulları yakından takip ederek pazar stratejisini şekillendirmeyi hedefliyor.
Sektörde dolaşan son söylentilere göre, Sony tarafından geliştirilen gelecekteki PlayStation cihazları çok daha yüksek bellek kapasitesine sahip olacak. İddialar arasında 24 GB bellekli taşınabilir PlayStation el konsolu ile 30 GB bellek barındıran güçlü bir PlayStation 6 sürümü yer alıyor.
Artan donanım gereksinimleri, tedarik sıkıntısıyla birleştiğinde cihazların nihai satış fiyatı üzerinde belirleyici bir etken haline geliyor.
Mevcut tabloyu özetleyen Sony Başkanı ve CEO'su Hiroki Totoki, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Yeni konsolu ne zaman ve hangi fiyatlarla piyasaya süreceğimize henüz karar vermedik. Durumu gerçekten gözlemlemek ve takip etmek istiyoruz. Arz eksikliğinin devam edecek olması nedeniyle bellek fiyatlarının 2027 mali yılında da çok yüksek olması bekleniyor."