Sadece 30 saniyede kalp atış hızını ölçen akıllı telefon tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, iPhone 17 Pro'nun tasarımına benzeyen ve arka kısmında kandaki oksijen ile kalp atış hızını ölçebilen özel bir sensör barındıran Note 60 Pro modelini tanıttı.

Düz alüminyum çerçevesi ve neredeyse arka kapağın tamamını kaplayan dikdörtgen kamera modülüyle göze çarpan cihaz, gümüş, gri, mavi, kahverengi, siyah ve turuncu renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Yapay zeka asistanını başlatmak veya kamera uygulamasını açmak için kullanılabilen programlanabilir aksiyon tuşu büyük kolaylık sağlıyor.

30 SANİYEDE KALP ATIŞINI ÖLÇÜYOR

Kamera modülüne entegre edilen küçük bir panel sayesinde gelen mesajlar, saat bilgisi ve hatta sanal bir evcil hayvan bile görüntülenebiliyor. Cihazın en ilginç özelliklerinden biri ise "Sağlık Monitörü" olarak adlandırılan özel sensörü. İlk bakışta deklanşör tuşunu andıran parça, aslında kalp atış hızı ve kandaki oksijen (SpO2) oranını ölçen bir sağlık asistanı olarak görev yapıyor.

Kullanıcıların ölçüm yapmak için parmaklarını sadece 30 saniye boyunca sensörün üzerinde tutmalarının yeterli olduğu belirtiliyor.

Infinix'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, telefonun teknik özellikleri şu şekilde: