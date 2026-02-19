Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Sadece 30 saniyede kalp atış hızını ölçen akıllı telefon tanıtıldı

Infinix'in yeni akıllı telefonu Note 60 Pro tanıtıldı. Cihaz, gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden alıyor. Aynı zamanda arka kameraya entegre kalp atış hızı sensörü, mini ekranı ve programlanabilir aksiyon tuşu gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Sadece 30 saniyede kalp atış hızını ölçen akıllı telefon tanıtıldı
Murat Makas
19.02.2026
saat ikonu 09:45
19.02.2026
saat ikonu 09:47

Çinli üreticisi Infinix, iPhone 17 Pro'nun tasarımına benzeyen ve arka kısmında kandaki oksijen ile kalp atış hızını ölçebilen özel bir sensör barındıran Note 60 Pro modelini tanıttı.

Düz alüminyum çerçevesi ve neredeyse arka kapağın tamamını kaplayan dikdörtgen kamera modülüyle göze çarpan cihaz, gümüş, gri, mavi, kahverengi, siyah ve turuncu renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Yapay zeka asistanını başlatmak veya kamera uygulamasını açmak için kullanılabilen programlanabilir aksiyon tuşu büyük kolaylık sağlıyor.

Sadece 30 saniyede kalp atış hızını ölçen akıllı telefon tanıtıldı

30 SANİYEDE KALP ATIŞINI ÖLÇÜYOR

Kamera modülüne entegre edilen küçük bir panel sayesinde gelen mesajlar, saat bilgisi ve hatta sanal bir evcil hayvan bile görüntülenebiliyor. Cihazın en ilginç özelliklerinden biri ise "Sağlık Monitörü" olarak adlandırılan özel sensörü. İlk bakışta deklanşör tuşunu andıran parça, aslında kalp atış hızı ve kandaki oksijen (SpO2) oranını ölçen bir sağlık asistanı olarak görev yapıyor.

Sadece 30 saniyede kalp atış hızını ölçen akıllı telefon tanıtıldı

Kullanıcıların ölçüm yapmak için parmaklarını sadece 30 saniye boyunca sensörün üzerinde tutmalarının yeterli olduğu belirtiliyor.

Infinix'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, telefonun teknik özellikleri şu şekilde:

  • Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 144Hz, 4500 nit, Corning Gorilla Glass 7i, 3D kavisli, AMOLED
  • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
  • Bellek: 8GB / 12GB LPDDR5X RAM
  • Depolama: 256GB UFS 2.2
  • Yazılım: XOS 16, Android 16
  • Arka kamera: 50 Megapiksel f/1.59 (birincil) + 8 Megapiksel f/2.2 (ultra geniş)
  • Ön kamera: 13 Megapiksel f/2.2
  • Batarya: 6500 mAh / 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj
  • Sensörler: Ekran içi parmak izi sensörü, IR sensörü, Kalp atış hızı SpO2 sensörü
  • Boyut ve ağırlık: 162.37 x 77.17 x 7.45 mm, 199 g
