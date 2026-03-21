Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sadece iPhone'larda bulunan özellik Samsung Galaxy S26 serisine geliyor

Samsung, yeni Galaxy S26 serisine Quick Share üzerinden AirDrop desteği getireceğini resmi olarak açıkladı. Güncellemeyle birlikte Galaxy cihazları, Apple ekosistemindeki iPhone, iPad ve Mac modelleriyle doğrudan dosya paylaşımı yapabilecek.

, Apple kullanıcılarının vazgeçilmezi AirDrop özelliğinin Quick Share aracılığıyla Galaxy S26 serisine entegre edileceğini resmen doğruladı. Koreli haber kaynağı EBN'nin haberine göre, Samsung yöneticisi Choi Won-jun S26'ya AirDrop desteğinin ekleneceğini onayladı.

Samsung, Google Quick Share aracılığıyla Galaxy S26 serisine AirDrop uyumluluğu getireceğini resmen doğruladı ve bu özelliğin diğer Galaxy cihazlarına da yayılmasını planlıyor.
Samsung, Galaxy S26 serisine Google Quick Share üzerinden AirDrop uyumluluğu entegre edeceğini onayladı.
Bu özellik, S26 serisiyle başlayarak yazılım güncellemeleri aracılığıyla sunulacak.
Diğer Galaxy akıllı telefonlarının da AirDrop uyumluluğuna kavuşması bekleniyor.
Google, daha önce Pixel 10 ve Pixel 9 cihazlarında Quick Share üzerinden AirDrop uyumluluğunu başlatmıştı.
Oppo da bu ay içinde AirDrop entegrasyonunu kendi telefonlarına getireceğini duyurdu.
S26 SERİSİ AIRDROP ÖZELLİĞİ ALACAK

Won-jun açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "AirDrop uyumluluğunu Galaxy S26 serisinden başlayarak desteklemeyi planlıyoruz. Yazılım güncellemeleri aracılığıyla bu özelliği sunacağız."

AirDrop özelliğinin, S26 serisinin lansmanı sırasında duyurulacağı yönünde güçlü söylentiler mevcuttu. Hatta erken yazılım sürümlerinde entegrasyonun izlerine rastlanmış, ancak cihazların ilk çıkışında işlev aktif edilmemişti. S26 serisinin ardından diğer Galaxy akıllı telefonlarının da AirDrop uyumluluğuna kavuşacağı belirtiliyor. Fakat güncelleme takvimi henüz netlik kazanmadı.

PIXEL 10 İLE BAŞLAYAN SÜREÇ GENİŞLİYOR

Google, geçtiğimiz yıl Pixel 10 cihazlarında Quick Share üzerinden AirDrop uyumluluğunu başlatmıştı. Artık Pixel 10 ve Pixel 9 serisi cihazlar, iPhone, iPad ve Mac ekranlarında tıpkı Apple ürünü gibi AirDrop paylaşım listesinde görünebiliyor. Özelliğin sorunsuz çalışabilmesi için tek büyük şart, cihazların "Herkes" (Everyone) moduna ayarlanmış olması.

Google'dan özelliğin diğer markalara yayılmasına dair resmi açıklama gelmemiş olsa da, Çinli Oppo da AirDrop entegrasyonunun bu ay bitmeden kendi telefonlarına geleceğine duyurmuştu.

