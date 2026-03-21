Sadece iPhone'larda bulunan özellik Samsung Galaxy S26 serisine geliyor

Samsung, Apple kullanıcılarının vazgeçilmezi AirDrop özelliğinin Google Quick Share aracılığıyla Galaxy S26 serisine entegre edileceğini resmen doğruladı. Koreli haber kaynağı EBN'nin haberine göre, Samsung yöneticisi Choi Won-jun S26'ya AirDrop desteğinin ekleneceğini onayladı.
Won-jun açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "AirDrop uyumluluğunu Galaxy S26 serisinden başlayarak desteklemeyi planlıyoruz. Yazılım güncellemeleri aracılığıyla bu özelliği sunacağız."
AirDrop özelliğinin, S26 serisinin lansmanı sırasında duyurulacağı yönünde güçlü söylentiler mevcuttu. Hatta erken yazılım sürümlerinde entegrasyonun izlerine rastlanmış, ancak cihazların ilk çıkışında işlev aktif edilmemişti. S26 serisinin ardından diğer Galaxy akıllı telefonlarının da AirDrop uyumluluğuna kavuşacağı belirtiliyor. Fakat güncelleme takvimi henüz netlik kazanmadı.
Google, geçtiğimiz yıl Pixel 10 cihazlarında Quick Share üzerinden AirDrop uyumluluğunu başlatmıştı. Artık Pixel 10 ve Pixel 9 serisi cihazlar, iPhone, iPad ve Mac ekranlarında tıpkı Apple ürünü gibi AirDrop paylaşım listesinde görünebiliyor. Özelliğin sorunsuz çalışabilmesi için tek büyük şart, cihazların "Herkes" (Everyone) moduna ayarlanmış olması.
Google'dan özelliğin diğer markalara yayılmasına dair resmi açıklama gelmemiş olsa da, Çinli Oppo da AirDrop entegrasyonunun bu ay bitmeden kendi telefonlarına geleceğine duyurmuştu.