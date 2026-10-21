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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 13:54

Samsung Galaxy S26 Ultra aniden donuyor! Çözümü belli oldu

Samsung, bazı Galaxy S26 Ultra modellerinde One UI 9.0 kaynaklı ilk kurulum ekranı donma sorununu doğruladı. Şirket kalıcı düzeltmeyi bir sonraki güncellemeyle yayınlayacağını açıklarken geçici çözüm önerileri paylaştı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Samsung Galaxy S26 Ultra aniden donuyor! Çözümü belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 13:54

, One UI 9 yüklü bazı Galaxy S26 Ultra modellerinde ortaya çıkan ilk kurulum ekranında donma sorununu doğruladı. 'deki bazı kullanıcıları etkilediği belirtilen hata nedeniyle telefon açılmıyor. Şirket, sorundan etkilenenlere geçici çözüm yöntemleri sundu. Kalıcı düzeltmenin bir sonraki güncellemeyle yapılacağını açıkladı.

Sammyfans'ın haberine göre sorun ilk olarak Galaxy S26 Ultra kullanan bir kişinin Samsung'un forumlarında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kullanıcı, kurulum ekranına ait görüntüleri paylaşarak yaşadığı problemi gösterdi.

Samsung Galaxy S26 Ultra aniden donuyor! Çözümü belli oldu

Samsung moderatörleri, sorunun aşılması için iki farklı yöntem önerdi. İlk yöntemde, mobil ağ bağlantısı yerine Wi-Fi ağına geçilerek ilk kurulum ekranının atlanması tavsiye ediliyor. Diğer öneride ise kullanıcıların Samsung Account hesaplarına şirketin resmi hesap giriş sitesi üzerinden erişmeleri isteniyor.

Donma hatasının, belirli mobil operatörlerin ağlarında Samsung Account ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Sorunun şimdilik Güney Kore ile sınırlı olduğu belirtilirken Ekim 2026 güvenlik güncellemesini yükleyen kullanıcılar arasında geniş çaplı bir sorun bildirimi bulunmadığı ifade ediliyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra aniden donuyor! Çözümü belli oldu

Hatanın ilk kurulum ekranında ortaya çıkması, sorunun farklı cihazlarda da yaşanabileceğini gösteriyor. Samsung, sorunun bir sonraki güncellemeyle giderileceğini bildirdi. Şirketin düzeltmeyi tamamen yayımlayıp doğrulamasına kadar kullanıcıların cihazlarını sıfırlamaması öneriliyor.

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ETİKETLER
#samsung
#Güney Kore
#Galaxy S26 Ultra
#One Ui 9
#Samsung Account
#Teknoloji
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