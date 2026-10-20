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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:44

Türk bilim insanları ilk ışınlamayı gerçekleştirdi! TARLA'da önemli deney

Ankara Üniversitesi öncülüğünde kurulan TARLA'da ilk ışınlama deneyi başarıyla gerçekleştirildi ve gama ışınlarına maruz bırakılan cam ile pleksiglas örneklerinde değişimler gözlemlendi. Yetkililer, oluşturulan bilgi birikimini Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik kapasitesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:44

öncülüğünde kurulan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı'nda () ilk ışınlama deneyi gerçekleştirildi. Hızlandırılan elektronlardan elde edilen gama ışınlarına maruz bırakılan cam ve pleksiglas örneklerinde renk değişimi, yapısal bozulmalar ve kırılmalar gözlemlendi.

Ankara Üniversitesinin (AÜ) öncülüğünde kurulan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarında (TARLA) görev yapan bilim insanları tarafından ilk ışınlama deneyi başarıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ GEÇTİ

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, mayısta yapılan deneyde cam ve pleksiglas örnekleri, hızlandırılan elektronlardan elde edilen gama ışınlarına maruz bırakıldı. Deneyin ardından camın renginin değiştiği, pleksiglasın yapısında ise değişimler ve kırılmalar meydana geldiği görüldü.

Türk bilim insanları ilk ışınlamayı gerçekleştirdi! TARLA'da önemli deney

Bu sonuçlar, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla kurduğu hızlandırıcı altyapısını kullanarak malzemelerin radyasyon karşısındaki davranışlarını inceleyebildiğini ortaya koydu.

Üniversitenin Gölbaşı yerleşkesinde bulunan TARLA'da gerçekleştirilen çalışmanın, uydu ve uzay teknolojilerinden savunma sanayisine, tıbbi araştırmalardan günlük hayatta kullanılan ürünlerin geliştirilmesine kadar birçok alana katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TARLA Müdürü Dr. Özlem Karslı, kendi kurdukları hızlandırıcı sistemiyle ilk kez malzeme örneklerini ışınladıklarını belirterek, "Bu ışınlama deneyleriyle Türkiye, aslında bilimsel camiada önemli bir eşiği geçmiş oldu." ifadesini kullandı.

Türk bilim insanları ilk ışınlamayı gerçekleştirdi! TARLA'da önemli deney

Deneyde cam ve pleksiglas örneklerini hızlandırıcıda ürettikleri gama ışınlarına maruz bıraktıklarını anlatan Karslı, camda renk değişimi, pleksiglasta ise yapısal değişimler ve kırılmalar gözlemlediklerini söyledi.

Karslı, beklenen sonuçların elde edilmesinin deneyin başarıyla gerçekleştirildiğini gösterdiğini belirtti.

Türk bilim insanları ilk ışınlamayı gerçekleştirdi! TARLA'da önemli deney

Uzaydaki uyduların radyasyona maruz kaldığını, bunun kamera lensleri ve sensörlerde bozulmalara yol açabildiğini anlatan Karslı, TARLA'da bu etkileri incelemeye ve gidermeye yönelik çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Araştırmaların radyasyondan etkilenen uydu camlarının ve lenslerinin iyileştirilerek yeniden kullanılabilmesine katkı sağlayabileceğini belirten Karslı, savunma sanayisindeki optik sistemlerin geliştirilmesi ve otomobillerden cep telefonlarına kadar çeşitli ürünlerde kullanılan malzemelerin dayanıklılığının incelenmesi için de bu altyapıdan yararlanılabileceğini bildirdi.

Karslı, tıbbi görüntüleme ve kanser tedavisinde kullanılabilecek izotoplara yönelik ön araştırmaların da TARLA'da yapılabileceğini kaydetti.

Türk bilim insanları ilk ışınlamayı gerçekleştirdi! TARLA'da önemli deney

TARLA Hızlandırıcı Birim Yöneticisi Barış Yıldırım Demir, "Yaptığımız deney TARLA için bir dönüşüm noktası oldu. Çünkü ülkemizde ilk defa süperiletken modülleri kullanarak elektronları hızlandırdık." bilgisini paylaştı.

Laboratuvarın araştırmacılara hizmet vermeye hazırlandığını, hızlandırıcı teknolojisi sayesinde malzemelerin uzun yıllar içinde karşılaşabileceği bazı etkilerin kısa sürede incelenebileceğini belirten Demirci, "Bir dakika ışınlamayla biz, güneşin verdiği 20 yıllık etkiyi bir dakikada öğrenebiliriz." açıklamasında bulundu.

Türk bilim insanları ilk ışınlamayı gerçekleştirdi! TARLA'da önemli deney

AÜ'de bilgisayar mühendisliği alanında doktora yapan ve TARLA'nın demet teşhis biriminde görev alan Arif Öztürk ise elektronların hareketini takip eden sistemler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Türk bilim insanları ilk ışınlamayı gerçekleştirdi! TARLA'da önemli deney

ABD'de Stanford Üniversitesi ve Silikon Vadisi, Japonya'da Tsukuba ve Güney Kore'de Pohang gibi merkezleri örnek gösteren Öztürk, hızlandırıcı teknolojilerinin bilimsel araştırmaların yanı sıra ülkelerin teknolojik gelişimine de katkı sağladığının altını çizdi.

Öztürk, TARLA'da oluşturulan bilgi birikiminin Türkiye'nin savunma sanayisi ve sivil teknolojileri açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Ülkemize halihazırda bir bilgi kütüphanesi hediye etmiş durumdayız. Umarım bunu gün geçtikçe de artırırız." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#cam
#ankara üniversitesi
#tarla
#Dr Özlem Karslı
#Barış Yıldırım Demir
#Arif Öztürk
#ışınlama Deneyi
#Pleksiglas
#Teknoloji
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