Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung One UI 8.5 Beta resmen yayınlandı: İşte desteklenen modeller ve ülkeler

Samsung, haftalar süren sızıntıların ardından One UI 8.5 Beta güncellemesini ilk olarak Almanya'daki Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra kullanıcıları için yayınladı. Bazı modeller ise Beta programına dahil edilmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 16:16

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, haftalardır internete sızan dahili test yapılarının ardından merakla beklenen One UI 8.5 arayüzünün ilk Beta güncellemesini nihayet resmen kullanıma sundu.

SamMobile sitesinin haberine göre, Almanya'daki serisi sahipleri, an itibarıyla şirketin yeni nesil yazılımını deneyimleme şansına erişti.

Samsung One UI 8.5 Beta resmen yayınlandı: İşte desteklenen modeller ve ülkeler

ONE UI 8.5 BETA TEST SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Daha önceki One UI Beta programlarında olduğu gibi, One UI 8.5 sürümünü test etmek isteyenlerin öncelikle telefonlarında bulunan Members uygulaması üzerinden kayıt oluşturması gerekiyor.

Kayıt işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından, Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle adımları takip edilerek Beta güncellemesi cihaza kolaylıkla kurulabiliyor.

Samsung One UI 8.5 Beta resmen yayınlandı: İşte desteklenen modeller ve ülkeler

S25 FE VE EDGE SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Galaxy S25 ailesinin tüm üyeleri ne yazık ki güncellemeden yararlanamayacak. Yapılan açıklamaya göre Galaxy S25 FE ve Galaxy S25 Edge modelleri One UI 8.5 Beta programının dışında tutuldu.

Yalnızca Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra sahipleri test sürecine katılım sağlayabilecek. Kısıtlama, FE ve Edge kullanıcıları tarafında hayal kırıklığı olsa da, Samsung'un genellikle Beta programlarını sadece birkaç modeliyle sınırlı tuttuğu bir gerçek.

HANGİ ÜLKELERDE ERİŞİME AÇILACAK?

Almanya ile başlayan dağıtımın, ilerleyen günlerde ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore pazarlarında da aktif hale gelmesi bekleniyor. Şirketin planlamasına göre ikinci aşamada ise Hindistan ve Polonya'daki kullanıcılar Beta programına dahil edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Armut.com erişim engeli kararı kaldırıldı
Tesla’nın robotu Optimus sahnede çakıldı: Görüntülerdeki detay şoke etti
ETİKETLER
#samsung
#android
#galaxy s25
#One Ui 8.5
#Beta Güncellemesi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.