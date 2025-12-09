Samsung One UI 8.5 Beta resmen yayınlandı: İşte desteklenen modeller ve ülkeler

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, haftalardır internete sızan dahili test yapılarının ardından merakla beklenen One UI 8.5 arayüzünün ilk Beta güncellemesini nihayet resmen kullanıma sundu.

SamMobile sitesinin haberine göre, Almanya'daki Galaxy S25 serisi sahipleri, an itibarıyla şirketin yeni nesil yazılımını deneyimleme şansına erişti.

ONE UI 8.5 BETA TEST SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Daha önceki One UI Beta programlarında olduğu gibi, One UI 8.5 sürümünü test etmek isteyenlerin öncelikle telefonlarında bulunan Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt oluşturması gerekiyor.

Kayıt işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından, Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle adımları takip edilerek Beta güncellemesi cihaza kolaylıkla kurulabiliyor.

S25 FE VE EDGE SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Galaxy S25 ailesinin tüm üyeleri ne yazık ki güncellemeden yararlanamayacak. Yapılan açıklamaya göre Galaxy S25 FE ve Galaxy S25 Edge modelleri One UI 8.5 Beta programının dışında tutuldu.

Yalnızca Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra sahipleri test sürecine katılım sağlayabilecek. Kısıtlama, FE ve Edge kullanıcıları tarafında hayal kırıklığı olsa da, Samsung'un genellikle Beta programlarını sadece birkaç modeliyle sınırlı tuttuğu bir gerçek.

HANGİ ÜLKELERDE ERİŞİME AÇILACAK?

Almanya ile başlayan dağıtımın, ilerleyen günlerde ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore pazarlarında da aktif hale gelmesi bekleniyor. Şirketin planlamasına göre ikinci aşamada ise Hindistan ve Polonya'daki kullanıcılar Beta programına dahil edilecek.