Samsung uzun yıllardır geliştirdiği One UI arayüzünü baştan aşağı yeniliyor. Şirketin "One UI 10" veya "Galaxy OS" olarak anılan yeni yazılım üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Güncellemenin ise ilk olarak Galaxy S28 serisiyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

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Samsung One UI tamamen değişebilir! Yeni Galaxy OS yazılımı ortaya çıktı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 90

SAMSUNG VE GOOGLE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONUNU DERİNLEŞTİRECEK

Sızıntılarıyla bilinen phonefuturist'e göre Samsung, işletim sistemine daha gelişmiş yapay zeka özellikleri entegre etmek için Google ile çalışıyor.

Bununla birlikte Samsung'un One UI arayüzü son 7 yılda önemli ölçüde gelişti. Çok sayıda özellik ve kişiselleştirme seçeneği sunan yazılım güncelliğini korusa da bazı kullanıcılar zamanla daha yoğun ve karmaşık hale geldiğini dile getiriyor.

GALAXY AI ÖZELLİKLERİ ÜCRETLİ HALE GELECEK Mİ?

Samsung, yapay zeka konusundaki çalışmalarını sürdürürken Galaxy AI özelliklerini de genişletmeye devam ediyor. Yazı yazma desteği, fotoğraf düzenleme, çeviri ve bağlama duyarlı yardım gibi işlevler, şirketin yapay zeka odaklı yazılım deneyiminin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

Ancak yapay zeka özelliklerinin gelecekte nasıl sunulacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Özellikle bazı özelliklerin ücretsiz kalıp kalmayacağı, hangilerinin abonelik veya ücretli iş ortaklığı modeliyle sunulabileceği merak ediliyor.

Samsung'dan henüz Galaxy OS veya One UI 10 hakkında resmi bir açıklama gelmedi.