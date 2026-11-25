Samsung, Galaxy akıllı telefonlarda yer alan dolandırıcılık tespiti (Scam Detection) özelliğinin kapsamını genişletmek için düğmeye bastı. Android Authority’nin haberine göre, One UI 9.5 Beta yazılımında keşfedilen kod dizileri, Güney Koreli teknoloji devinin güvenlik korumasını üçüncü taraf sesli arama uygulamalarına taşımaya hazırlandığını ortaya koyuyor.

Halihazırda yalnızca Samsung’un kendi Telefon uygulamasında aktif olan dolandırıcılık tespiti, sesli görüşmeleri konuşma içerisindeki şüpheli ifadelere karşı tarıyor. Rehbere kayıtlı olmayan bilinmeyen numaralardan gelen çağrılarda devreye giren sistem, olası bir dolandırıcılık belirtisi algıladığında kullanıcıyı titreşim, sesli uyarı veya ekranda beliren bildirimlerle ikaz ediyor.

HANGİ UYGULAMALAR DESTEKLENECEK?

One UI 9.5 Beta sürümünde tespit edilen kodlarda, WhatsApp ve Telegram’ın yanı sıra dünya genelinde yaygın olarak kullanılan pek çok sesli iletişim platformuna yer veriliyor. Rapora göre dolandırıcılık tespiti desteği kazanması muhtemel uygulamalar şu şekilde sıralanıyor:

WhatsApp

Telegram

Google Meet

Signal

Messenger

Instagram

KakaoTalk

LINK

WeChat

QQ

WeCom

DingTalk

Tencent Meeting

Lark

Kodlardaki ipuçlarına göre Samsung, ayarlar menüsüne "Diğer uygulamalarda dolandırıcılık tespiti" (Scam Detection in other apps) adında yeni bir seçenek de eklemeye hazırlanıyor.

DEEPFAKE SESLERE KARŞI EK GÜVENLİK KATMANI YOLDA

Samsung’un dolandırıcılık tespitini yalnızca uygulama sayısı bakımından değil, güvenlik yetenekleri açısından da güçlendirdiği aktarılıyor. Yeni sistemin, bilinen dolandırıcıları işaretlemenin yanı sıra yapay zeka ile üretilen sahte (deepfake) sesleri de ayırt edebileceği belirtiliyor. Ek güvenlik katmanları, kullanıcıları sesli aramalar üzerinden kandırmaya çalışan dolandırıcıların yöntemlerini büyük ölçüde kısıtlamayı amaçlıyor.

Üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz somut bir takvim bulunmuyor. Ancak Android Authority’nin aktardığına göre, genişletilmiş dolandırıcılık tespiti özelliğini ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcıların deneyimlemesi bekleniyor.