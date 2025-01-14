Selçuk Bayraktar'ın uzay projesi Fergani, ilk uydusunu gönderiyor: Fırlatma saati belli oldu

14 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:20

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uzay projesi Fergani, ilk uydusunu bugün uzaya gönderiyor. Daha önce Türksat 5A-6A gibi uyduları da taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Transporter-12 misyonu kapsamında Fergani uydusu da dahil 131 yükü uzaya taşıyacak.

Uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ile Selçuk Bayraktar'ın kurucusu olduğu Fergani Uzay şirketleri, yeni nesil uydularını uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Uydular, 14 Ocak 2025 tarihinde (bugün) SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin Transporter-12 görevi kapsamında, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gönderilecek.

FIRLATMA CANLI YAYINLANACAK

SpaceX'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Falcon 9'un Transporter-12 görevi Türkiye saatiyle 21.49'da başlayacak. Fırlatma SpaceX'in X hesabında yayınlanacak canlı yayın aracılığıyla izlenebilecek. Hava koşullarının uygun olmaması durumunda ise görev 15 Ocak 2025 (çarşamba) tarihine ertelenecek.

FERGANİ UZAY'IN İLK UYDUSU FIRLATILIYOR

Transporter-12 görevi kapsamında 131 farklı faydalı yük uzaya taşınacak. Bu yükler arasında Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen Connecta IoT Network serisinden dört uydu (Connecta IOT-5, 6, 7, 8) ve Fergani Uzay'ın ilk test uydusu FGN-100-d1 bulunuyor.

Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay, ilk uydusunu yörüngeye göndermenin heyecanını yaşıyor. Şirketin kurucusu Bayraktar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, uydularının Ocak 2025'te fırlatılacağını duyurmuştu.

"20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık" diyen Bayraktar, yaklaşık 2 yıldır devam eden Fergani adlı çalışmaları kapsamında, öz kaynaklarıyla alçak yörünge takım uydularla küresel konumlama sistemlerini inşa ettiklerini söyledi.

Bayraktar, konuşmasında fırlatmanın hangi firma ve roket ile yapılacağını açıklamamıştı. Ancak bugün gelen bilgilere göre bu görevi SpaceX üstlenecek. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, şu ana kadar Türksat 6A ve Türksat 5A gibi Türkiye'nin haberleşme uydularını uzaya fırlattı.

FERGANİ'NİN AMACI NE?

Selçuk Bayraktar, Fergani projesiyle birlikte küresel konumlama sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını bildirdi. ABD'de GPS, Rusya'da GLONASS, Çin'de Beidou olduğunu hatırlatarak, "Bunlar uzun soluklu projeler. Bizim 7-8 yılımızı alacak" diye konuştu.

Fergani Uzay'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fergani takım uyduları denizcilik, havacılık, IoT, meteoroloji, lojistik ve diğer kurumsal pazarlardaki birçok küresel ihtiyacı inovatif teknolojiler barındıran çözümler sağlayacak.

Şirketin üretttiği 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecek. Küresel kapsama ağına sahip olacak uydular; coğrafi konumlandırma ve haberleşme gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek.