Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sığır takibinde yeni dönem: İnekler artık Starlink ile uydudan izleniyor

Yeni Zelanda merkezli Halter şirketi, sığırları takip etmek amacıyla pahalı radyo kuleleri yerine doğrudan SpaceX'in Starlink uydularına bağlanan akıllı tasmalar kullanmaya başladı. Cihazların, sanal çit işlevi görerek hayvanları ses ve titreşimle yönlendirirken, kule kurulum derdini tamamen ortadan kaldırdığı belirtildi.

Murat Makas
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 09:38
04.05.2026
saat ikonu 09:38

Kırsal bölgelerde hücresel bağlantı sorunlarını çözen SpaceX'in servisi, şaşırtıcı bir kullanım alanıyla karşımıza çıkıyor. Yeni Zelanda merkezli Halter şirketi, inek sürülerini güneş enerjili GPS tasmaları aracılığıyla yönetmek için Starlink uydu interneti teknolojisinden faydalanıyor.

SpaceX'in Starlink uydu interneti teknolojisi, Yeni Zelanda merkezli Halter şirketi tarafından inek sürülerini güneş enerjili GPS tasmaları aracılığıyla yönetmek için kullanılmaya başlandı.
Starlink entegrasyonu sayesinde inek tasmaları doğrudan SpaceX'in uydularına bağlanabiliyor, bu da eski radyo kulelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.
Halter'ın geliştirdiği teknoloji ile çiftçiler sanal çitler oluşturabiliyor ve hayvanları sesli komutlarla belirli alanlardan uzaklaştırabiliyor.
Hayvan yönlendirme komutunu görmezden gelen ineklere, geleneksel elektrikli tellerin onda biri gücünde düşük seviyeli bir sinyal gönderiliyor.
Uydu bağlantılı her bir tasmanın hayvan başına aylık maliyeti 9 dolar olarak belirtiliyor.
Sistem şu an ABD ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunuldu, yakın zamanda Avustralya ve Kanada pazarlarına da açılması planlanıyor.
RADYO KULELERİNİN YERİNİ YÖRÜNGEDEKİ UYDULAR ALIYOR

Eskiden inekleri izlemek adına yaklaşık 8 km menzile sahip ve 4 bin 500 dolar değerinde özel radyo kuleleri kullanılıyordu. Starlink entegrasyonu sayesinde bu tasmalar doğrudan SpaceX'in uydularına bağlanabiliyor. Kule kurulumuna gerek kalmıyor ve hayvanlar özgürce otlama imkanına kavuşuyor.

SANAL ÇİT TEKNOLOJİSİ İLE SESLİ KOMUT DEVRİ

Halter tarafından geliştirilen teknoloji, çiftçilerin sürüler için "sanal bir çit" oluşturmasına imkan tanıyor. Konum takibinin yanı sıra her tasma, ineği belirli bir alandan uzaklaştırmak amacıyla sesli komutlar yayabiliyor. Hayvan yönlendirme komutunu görmezden gelirse, cihazın geleneksel elektrikli tellerin onda biri gücünde düşük seviyeli bir sinyal gönderdiği belirtiliyor.

Şirket, eğitilen ineklerin çoğunun yalnızca sese tepki verdiğini ve günlük yönlendirme ipuçlarının neredeyse tamamen ses ile titreşimden oluştuğunu belirtiyor.

YENİ SİSTEMİN MALİYETİ VE KAPSAMA ALANI

New Zealand Herald raporlarına göre, uydu bağlantılı her bir tasmanın hayvan başına aylık maliyeti 9 dolar olacak. Kule tabanlı eski sistemde faturanın inek başına aylık 8 dolar seviyesinde yer aldığı biliniyor. Doğrudan uydu bağlantısı özelliği şu an Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'daki sığır işletmelerinin kullanımına sunuldu.

Yakında Avustralya ile Kanada pazarlarına da giriş yapılması planlanıyor. Sistem sayesinde gökyüzünü görebilen her yerde sürü yönetimin mümkün hale geleceği ifade edildi.

