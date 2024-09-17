Son dakika | X'te (Twitter) video oynatma sorunu! 

17 Eylül 2024 22:52 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 23:38

Son dakika haberi: Sosyal medya platformu X'te (eski adı ile Twitter) video oynatma sorunu yaşadı. Kullanıcılar videoların ilk saniyesini izledikten sonra donma sorunu ile karşılaştı. Genellikle masaüstü kullanıcılarında görülen bu sorun sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar 'Twitter çöktü mü' ve 'X'te sorun mu var' soruları ile araştırma yaptı.

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Son dakika haberine göre, milyonlarca kullanıcısı olan X platformunda ksımi çökme meydana geldi. Video izlemek isteyen masaüstü kullanıcıları ilk saniyeden sonra görüntünün oynatılmadığına şahit oldu.

Bazı kullanıcılar 'Twitter çöktü mü' , 'X'e erişim problemi' , 'X'te video sorunu var mı' gibi başlıklarla Google'dan araştırma yaptı.

X ÇÖKTÜ, GÖZLER RESMİ HESABA ÇEVRİLDİ

X platformundan henüz açıklama yapılmadı. Kullanıcılar platformda bir güncelleme olup olmadığını veya teknik bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için bekleyişe geçti. X hesabı sahipleri takip etmek için gözler X'in resmi hesaplarına ve yapılacak açıklamalara çevrildi.

10 GÜN ÖNCE DE SORUN YAŞANMIŞTI

X platformunda 7 Eylül tarihinde de sorun yaşanmıştı. Mesajlarının karşı tarafa gitmediğini söyleyen kullanıcılar ana sayfalarını yenilemek zorunda kalmıştı.