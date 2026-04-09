Meta, gençleri uygunsuz içeriklerden korumaya yönelik geliştirdiği Genç Hesapları özelliğini Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açtı. Platform, 13+ yaş film derecelendirme standartlarını benimseyerek ebeveynlerin çocukları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sosyal medya yaş sınırı düzenlemesi sonrası Instagram'dan dikkat çeken 'Türkiye' adımı Meta, gençleri uygunsuz içeriklerden korumak amacıyla geliştirdiği Genç Hesapları özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu. Genç Hesapları özelliği, 13+ yaş film derecelendirme standartlarını benimseyerek ebeveynlerin çocukları üzerindeki kontrolünü artırıyor. Bu güncelleme ile Türkiye'deki gençler, yaşlarına uygun içeriklerle karşılaşacak. Yeni politikalar kapsamında küfürlü dil içeren paylaşımlar, tehlikeli gösteriler ve zararlı davranışları teşvik eden içerikler gizlenecek veya önerilmeyecek. Meta, gençlerin Instagram deneyiminin 13+ yaş sınırına sahip bir film izlemekle eş değer olmasını amaçlıyor.

Genç Hesapları özelliği Ekim 2025’te ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'da faaliyete geçmişti. Meta'dan yapılan resmi duyuruya göre, yeni güncelleme sayesinde Türkiye'deki gençler, tıpkı 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesine hitap eden filmlerdeki gibi yaşlarına uygun içeriklerle karşılaşacak.

Gençleri uygunsuz materyallerden korumak amacıyla tasarlanan sistem, 13+ yaş sınırını temel alarak standartlarını daha da sıkılaştırıyor. Meta yetkilileri, uygulamanın içerik kurallarını ebeveynlerin aşina olduğu bağımsız standartlarla uyumlu hale getirme kararı aldı.

Sinema filmleriyle sosyal medya arasında birtakım farklılıklar bulunsa da şirket, gençlerin 13+ ayarlarındaki Instagram deneyiminin ilgili yaş sınırına sahip bir film izlemekle eş değer olmasını amaçlıyor.

UYGUNSUZ GÖNDERİLER ALGORİTMAYA TAKILACAK

Platformda uzun süredir uygulanan kurallar kapsamında cinsel içerikler, rahatsız edici görüntüler ile tütün veya alkol satışı gibi yetişkinlere yönelik materyaller zaten yasaklanmıştı. Güncellenen politikalar, koruma çemberini daha da genişletiyor. Artık küfürlü dil içeren paylaşımlar, tehlikeli gösteriler ve zararlı davranışları teşvik edebilecek içerikler gizlenecek veya kullanıcılara önerilmeyecek.

Düzenlemeyle alakalı açıklama yapan şirket, tıpkı 13+ yaş sınırına sahip sinema yapımlarında olduğu gibi Instagram üzerinde de bazen uygunsuz dille karşılaşılabileceğini ifade etti. Ancak Meta, böyle vakaları olabildiğince nadir tutmak için elinden geleni yapacağının altını çiziyor.

Hiçbir sistemin tamamen kusursuz olamayacağını kabul eden firma, zaman içinde platformu geliştirmeye kararlı olduklarını vurguluyor.