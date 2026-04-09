Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Turkcell’in '5’e katlama' kampanyası büyük ilgi gördü! 10 il öne çıktı

Turkcell’in 5G çağının başlaması şerefine hayata geçirdiği “5’e katlama” kampanyası, çok kısa sürede büyük bir ilgi gördü. 5G’li olan toplam Turkcell’li sayısı şimdiden 15 milyona ulaşırken, kampanyaya katılanların sayısı ise bir haftada 10 milyonu aştı. Kampanya kapsamında kullanıcılara toplamda 1,4 milyar GB hediye tanımlandı. Kampanyanın gördüğü yoğun ilgiye işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Türkiye’nin 5G’ye geçişini kutlamak için tüm müşterilerimizin paketlerini 5’ledik. Turkcell olarak önceliğimizi müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak. Turkcell gücünde 5G’yi tüm kesimlerin doyasıya deneyimlemesini sağlamak. Önümüzdeki süreçte sürprizlerimiz devam edecek. Ek faydalar ve cihaz kampanyalarımızla 5G farkını ülkemizin her köşesinde yaşatmayı sürdüreceğiz” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 16:19

’in ’nin hayata geçişini kutlamak için gerçekleştirdiği “5’e katlama” kampanyası, kısa sürede gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti. Türkiye’nin lider şirketi ve operatörü Turkcell’in toplam 5G abone sayısı 15 milyona ulaştı. 5G ile Beşliyoruz kampanyasına katılan kullanıcı sayısı ise bir haftada 10 milyonu aştı, kapsamında kullanıcılara toplam 1,4 milyar GB hediyesi tanımlandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Turkcell'in 5G geçişini kutlamak amacıyla başlattığı '5'e katlama' kampanyası yoğun ilgi gördü.
Kampanya kapsamında Turkcell'in toplam 5G abone sayısı 15 milyona ulaştı.
'5G ile Beşliyoruz' kampanyasına bir haftada 10 milyonu aşkın kullanıcı katıldı.
Kampanyada kullanıcılara toplam 1,4 milyar GB hediye edildi ve kullanıcı başına ortalama 140 GB ek fayda sunuldu.
Kampanyaya en çok ilgi gösteren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Şanlıurfa ve Mersin oldu.
Kampanya Nisan sonuna kadar devam edecek.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Turkcell gücünde 5G deneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen kampanyada, kullanıcı başına ortalama 140 GB ek fayda sunuldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Şanlıurfa ve Mersin kampanyaya en yoğun ilgi gösteren iller oldu.

EK FAYDALAR VE CİHAZ KAMPANYALARIMIZLA 5G DENEYİMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Bu verilerin, yeni nesil bağlantı deneyimine yönelik ilgiyi net biçimde ortaya koyduğuna işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Türkiye’nin 5G’ye geçişini kutlamak için kampanyamızı aylar öncesinde kurguladık. Sadece 5G abonelerinin değil, tüm abonelerimizin paketini 5’e katladık. İlk andan itibaren sosyal medyada kampanyamıza büyük ilgi olduğunu gördük. Binlerce organik video ve sosyal medya editinin yapıldığını görmek bizi mutlu etti. Halkımız mizahı seviyor. Dijital mecralarda yapılan şakalar da kampanyamızın gücünü gösterdi. Turkcell olarak önceliğimiz, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak. Turkcell gücünde 5G’yi toplumun her kesiminin doyasıya deneyimlemesi için çalışıyoruz. Ek faydalar ve cihaz kampanyalarımızla 5G coşkusunu ve avantajlarını ülkemizin her köşesinde yaşatmayı sürdüreceğiz.”

Yeni Turkcell’li olanların da faydalanabildiği “5’e katlama” kampanyası Nisan sonuna kadar devam ediyor. Bunun yanı sıra katlanan paketler, ek GB’ların tanımlandığı günden itibaren bir ay süreyle geçerli oluyor. Kampanyaya Turkcell uygulaması üzerinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığıyla ya da 5KAT yazıp 2200'a göndererek katılmak mümkün.

Detaylı bilgi için: https://www.turkcell.com.tr/kampanyalar/mobil-hat-data-hatti-kampanyalari/mevcut-musteri/5g-ile-besliyoruz-kampanyasi

ETİKETLER
#Teknoloji
#kampanya
#turkcell
#mobil
#5g
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.