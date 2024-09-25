Spotify ve Apple Music’e rakip olmuştu! TikTok Music kapatılıyor 

25 Eylül 2024 00:08 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 00:09

ByteDance, müzik akış platformu TikTok Music'in dünya çapında sona ereceğini açıkladı. Spotify ve Apple Music'e alternatif olarak geliştirilen platform, 28 Kasım tarihinde tamamen kullanıma kapatılacak.

ByteDance​, TikTok’un müzik yayın servisi olan TikTok Music’in 28 Kasım itibarıyla dünya genelinde kapanacağını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada platformun faaliyetlerine son verileceği bildirildi.

SPOTIFY​'A RAKİP OLARAK KURULMUŞTU!

TikTok Music, Spotify ve Apple Music​ gibi büyük platformlara rakip olarak geliştirilmişti ve Avustralya, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Singapur gibi ülkelerde hizmet sunuyordu. Platformun temeli, ByteDance'in 2019’da Hindistan ve Endonezya'da tanıttığı ve daha sonra Brezilya’da kullanıma açılan Resso uygulamasına dayanıyordu. Ancak Resso, bu yılın başlarında Hindistan’da yasaklanmıştı.

TELİF SORUNU...

Son zamanlarda TikTok, müzik sektörüyle çeşitli zorluklar yaşamaya devam ediyor. Yıl başında Universal Music Group, telif hakları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle TikTok’tan müzik kataloğunu kaldırmış, ancak mart ayında taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı.