Teknoloji
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor!

T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular için süre uzatıldı. Geleceğe iz bırakmak isteyen tüm gençler için son başvuru tarihi 28 Şubat’a kadar devam ediyor.

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor!
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında binlerce yıllık tarihi ve köklü medeniyet mirasıyla öne çıkan ’da düzenlenecek. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2026, bilimi ve teknolojiyi tarihin sıfır noktası Şanlıurfa’da milyonlarla buluşturacak. Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken TEKNOFEST, dünyanın en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına bu yıl da ev sahipliği yapıyor. 2026 yılında 51 yarışma ve 132 alt kategoride düzenlenecek TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için başvurular, 28 Şubat’a kadar devam ediyor.

Havacılık, uzay, savunma, yapay zeka, robotik, enerji, çevre ve daha birçok alanda düzenlenen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları; gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine, takım çalışması içinde mühendislik ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Her yıl binlerce takımın başvurduğu yarışmalar, farklı yaş ve eğitim seviyelerinden teknoloji tutkunlarını ortak bir vizyonda buluşturuyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları; ilkokuldan lisansüstü seviyeye, öğrencilerden mezunlara kadar geniş bir katılımcı profiline hitap ederken, gençlerin projelerini gerçek dünya problemlerine çözüm üretecek şekilde geliştirmelerini teşvik ediyor. Milli teknolojilerin geliştirilmesi hedefiyle yürütülen bu yarışmalar, aynı zamanda gençlere önemli bir deneyim ve görünürlük fırsatı sunuyor.

Teknolojiye ilgi duyan, geleceğin mühendisleri ve girişimcileri arasında yer almak isteyen tüm gençler için önemli bir fırsat sunan TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına başvurular 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.

https://www.teknofest.org/tr/

